Россию полностью восстановили в ПАСЕ

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После того как Регламентный комитет ПАСЕ подтвердил полномочия российских делегатов, голосовавших за аннексию Крыма, ассамблея отклонила предложение представителей Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации. За подтверждение полномочий России в полном объеме проголосовали 96 депутатов, против были 44, еще 7 депутатов воздержались, сообщает Европейская правда.

Проект доклада был максимально лояльным к России. Так, в нем Москву похвалили за уплату взноса в бюджет Совета Европы и освобождение военнопленных украинских моряков.

В то же время ассамблея согласилась добавить в доклад напоминание о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией, поэтому требования, связанные с оккупацией, остаются в силе, несмотря на возвращение России в ПАСЕ.

Одновременно журналистам стало известно, что российская делегация угрожала прекратить работу в Парламентской ассамблее в случае утверждения против нее каких-либо санкций.

«В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации — мы будем вынуждены уйти… снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе» — предупредил глава российской делегации Петр Толстой.

Отметим, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объяснила, что большая часть делегатов ПАСЕ считают, что Россия должна выполнять международные обязательства, а для этого она должна быть представлена в ПАСЕ, с ней надо вести диалог.

Она назвала такой подход «маниловщиной».

«Это их выбор — держать Россию на коротком поводке. Но и их ответственность», — написала она в Facebook.

Напомним, в США ввели санкции против российской компании — организатора железнодорожных перевозок в Крым.

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