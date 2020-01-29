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ПАСЕ закрыла глаза на крымских депутатов в российской делегации: что произошло

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешил российской делегации продолжить работу без каких-либо санкционных ограничений. Напомним, вице-председателем Ассамблеи отныне является депутат Госдумы и член «Единой России» Петр Толстой. Об этом сообщил корреспондент Европейской правды.

Тем самым комитет закрыл рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины.

Рассмотрев жалобу, Комитет решил, что вхождение в состав российской делегации депутатов, избранных в Госдуму с учетом голосов в аннексированном Крыму, а также сенаторов, поддержавших аннексию Крыма в 2014 году, не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

«Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены», — говорится в решении комитета.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ вынес положительное заключение по другому проекту решения об отказе от ведения санкций против РФ, однако его утверждение ожидается позднее.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства, отмечает Европейская правда.

Напомним, главой Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали бельгийского политика Рика Дамса. который ранее не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них — о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года.



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