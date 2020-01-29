Мир

В Италии извинились перед Украиной за "Малороссию" (видео)

Ведущий программы на итальянском телеканале RAI Флавио Инсинна признал некорректность своего высказывания об Украине как о «Малой России». В ответ на запрос Посольства Украины в Италии шоумен заявил, что не хотел обидеть украинцев.

Свои слова он назвал досадной «неумышленной» ошибкой.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная ошибка. Украина — это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему прекрасному народу Украины», — сказал журналист.

Напомним, ранее в Великобритании извинялись за внесение украинского тризуба в пособие по борьбе с терроризмом.

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