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В Италии извинились перед Украиной за "Малороссию" (видео)
Ведущий программы на итальянском телеканале RAI Флавио Инсинна признал некорректность своего высказывания об Украине как о «Малой России». В ответ на запрос Посольства Украины в Италии шоумен заявил, что не хотел обидеть украинцев.
Свои слова он назвал досадной «неумышленной» ошибкой.
«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная ошибка. Украина — это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему прекрасному народу Украины», — сказал журналист.
Напомним, ранее в Великобритании извинялись за внесение украинского тризуба в пособие по борьбе с терроризмом.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...