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Назвали Украину "Малороссией": итальянский телеканал попал в громкий скандал
Украинские дипломаты в Италии требуют от руководства телеканала RAI объяснений по поводу слов ведущего шоу L'Eredita о том, что якобы вторым названием Украины является «Малая Россия». Ранее в Великобритании извинялись за внесение украинского тризуба в пособие по борьбе с терроризмом и обещали изъять его из перечня.
В украинской дипмиссии сообщили, что направили в адрес итальянской телекомпании соответствующее письмо, однако реакции на него не последовало. В связи с этим наши дипломаты решили сообщить об этом инциденте публично.
Под этим постом на страничке украинского посольства в Facebook украинцы благодарили дипломатов. А одна из интернет-пользовательниц сообщила, что в Италии в одной из коммун людям, рожденным в Украине до 1990 года, «лепят» место рождения «Россия».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после реакции украинских дипломатов британская газета Daily Mail внесла правки в материал, где говорилось о «российском» Крыме. Журналисты «вышли из положения» вообще не указывая, кому принадлежит аннексированный Россией украинский полуостров.
Фото из открытых источников.
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