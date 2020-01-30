Коронавирус наступает: из-за нехватки масок люди одевают на головы пластиковые бутылки (фото)

Мир

Стремясь защититься от стремительно распространяющейся по планете пневмонии нового типа, люди прибегают к самым различным средствам.

Так, в среду в международном аэропорту Ванкувера в Канаде были замечены люди с пластиковыми бутылками на голове.

Такой способ защиты от заражения коронавирусом появился частично из-за нехватки масок в аптеках. Кроме того, некоторым людям он представляется более надежным, чем маска, пишет Daily Star.

На кадрах видно, что на головы людей надеты пятилитровые пластиковые бутылки со снятыми крышками, чтобы владельцам поступал кислород.

В то же время число смертей из-за нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162, а общее число заразившихся вирусом на территории Китая составляет более 6 тыс. человек. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на местную комиссию по вопросам здравоохранения.

Агентство сообщает, что в провинции за сутки число жертв увеличилось на 37 человек, а общее число инфицированных — более чем на тысячу, составив около 4,5 тыс. человек.

К среде общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Китая составляло более 6 тыс. человек, количество летальных исходов превышало 130.

Напомним, что новый тип коронавируса, вызывающий пневмонию, впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, случаи заражения зарегистрированы уже в 14 странах. Заражены почти 6 тысяч человек, более 130 из них погибли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Австралии объявили о прорыве в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Ученые похвастались, что им удалось не только изучить генетический состав нового вируса, но и полностью воссоздать его в лабораторных условиях. Теперь образцы выращенного в лаборатории вируса будут переданы специалистам Всемирной организации здравоохранения. Коронавирус от австралийских ученых будут использовать для диагностики заболевания, а также для разработки вакцины.

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