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Эпидемия коронавируса: число жертв стремительно растет
В Китае подтвердили, что коронавирус 2019-nCoV стал причиной смерти 132 заболевших. Общее число зараженных перешагнуло отметку в шесть тысяч человек. Кроме Китая, случаи заболевания зарегистрированы в 17 странах. 29 января первый случай коронавируса 2019-nCoV подтвердился на Ближнем Востоке.
В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили, что заболела семья, недавно приехавшая из китайского города Ухань. Как минимум, один из прибывших оказался носителем коронавируса нового типа. В ОАЭ уверяют, что все заболевшие под медицинским наблюдением, состояние людей стабильное.
Пока что летальные случаи от осложнений коронавируса 2019-nCoV зарегистрированы исключительно в Китае. Подавляющее большинство скончавшихся — люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Правило оказалось не без исключений: недавно в список заболевших и скончавшихся попала 35-летняя женщина.
Напомним, считается, что источником распространения инфекции был продуктовый рынок в китайском городе Ухань. Установлено, что вирус передается от человека к человеку, но носителями могли быть животные. Заболевший человек может распространять инфекцию в течение 14 дней инкубационного периода, то есть до появления каких-либо симптомов.
Пока ученые изучают новый вирус, предприимчивые мошенники уже наладили сбыт чудо-лекарств от опасного заболевания. В Минздраве просят не доверять рекламе. Кроме того, опровергнуты популярные мифы, связанные с передачей вируса через фрукты из Китая и почтовые посылки.
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