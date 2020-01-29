Стало известно о прорыве в борьбе с китайским коронавирусом

Здоровье и медицина

В Австралии объявили о прорыве в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Ученые похвастались, что им удалось не только изучить генетический состав нового вируса, но и полностью воссоздать его в лабораторных условиях.

Коронавирус вырастили в институте Питера Доэрти в Мельбурне. Как образец был использован вирус из биоматериалов, полученных от пациента, госпитализированного в Мельбурне 24 января.

Теперь образцы выращенного в лаборатории вируса будут переданы специалистам Всемирной организации здравоохранения. Коронавирус от австралийских ученых будут использовать для диагностики заболевания, а также для разработки вакцины.

«Теперь у нас есть возможность проверить все методы тестирования, сравнить их. Это переломный момент для диагностики», — заявил Джулиан Дрюс, руководитель лаборатории идентификации вирусов Института Доэрти в комментарии Sydney Morning Herald. Теперь ученые смогут создать тест на антитела к вирусу и выявлять у пациентов заболевание в инкубационном периоде — в первые 14 дней, когда симптомы еще не проявились, но опасность распространения инфекции на высоком уровне.

Напомним, в Австралии на сегодня шесть подтвержденных случаев коронавируса. Все заболевшие предварительно побывали в Китае.

Разработкой вакцины против вируса занимаются в Гонконге, материковом Китае, в США, Японии и других странах. В Гонконге утверждают, что их вакцина уже готова, но пока еще не тестировалась даже на животных. Наиболее оптимистичные прогнозы дают ученые из США. Они готовы приступить к испытаниям вакцины в ближайшие три месяца.

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