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"Битва за любовь" не удалась: самка леопарда разогнала дерущихся из-за нее самцов (необычное видео)
Выяснение отношений — неотъемлемая часть брачного процесса не только у людей, но и у диких животных.
Свидетелем одного из таких событий стал 28-летний гид Дэниел Бейли, работающий в южноафриканском парке Крюгера.
Сначала его внимание привлек взрослый леопард, активно метящий территорию: было понятно, что рядом находится другой самец, и кошке необходимо утвердить свои права. Как только второй леопард появился в поле зрения, люди услышали грозный рык, свидетельствующий о начале противостояния, и в этот же момент показалась самка.
Она явно отдавала предпочтение более молодому (второму) самцу, но его соперник не собирался уступать — так началась битва. Оба леопарда набросились друг на друга и покатились по земле, на время скрывшись из виду. Когда они снова показались из-за кустарников, они крепко сцепились в пятнистый клубок: молодой самец прижал старого к земле, а тот пытался ослабить чужую хватку ударами задних лап. Сражение могло закончиться печально для обоих, но тут вмешалась самка.
Сперва она какое-то время наблюдала за происходящим, однако потом начала приближаться к соперникам. Медленно подкравшись к замершим в противоборстве хищникам, она решила «разнять» своих кавалеров и прыгнула на спину одному из них. Звери тут же разлетелись в разные стороны.
После этого раненый и усталый старший леопард прилег на дорогу, а самка, мимолетом осмотрев его, отправилась по своим делам, оставив участников драки ни с чем.
Дэниел Бейли отмечает, что увидеть трех взаимодействующих леопардов — невероятная редкость и удача для туриста, потому что эти кошки очень скрытные и привыкли вести одинокий образ жизни.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что видео с нападением леопарда на спящую на крыльце домашнюю собаку стало вирусным в сети.
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