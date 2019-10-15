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Видео с нападением леопарда на спящую на крыльце домашнюю собаку стало вирусным в сети
В сети стало вирусным пугающее видео, снятое камерой наблюдения во двое одного из домов города Амрели в индийском штате Гуджарат и опубликованное изданием India Today. На видео видно, как под двору, мимо припаркованной машины, крадется крупный леопард, который приближается к спящей на крыльце дома собаке. Бесшумно подобравшись как можно ближе, он бросается на добычу, хватая ее за шею. Проснувшаяся собака с визгом вырывается. И пытается спастись бегством. Хищник гонится за ней. Судьба собаки остается неизвестной.
Ролик глубоко взволновал пользователей сети. «Надеюсь, с собакой все в порядке. Разве нельзя было пустить ее ночевать в дом?», «О, Боже, какую ужасную вещь сняла камера» — писали потрясенные комментаторы.
Несколькими днями ранее подобное видео было снято также во во дворе дома города Шимла в штате Химачал-Прадеш. На нем леопард хватает и утаскивает спящую собаку — до того, как хозяева выбегают на улицу, услышав шум.
Ранее «ФАКТЫ» писали о снятом в Казахстане душераздирающем видео, в котором сотрудник службы отлова убил собаку на глазах у ее хозяйки — восьмилетней девочки.
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