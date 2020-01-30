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Британец ринулся спасать «сбитого машиной леопарда» — но его ждал сюрприз (фото)

9:14 30 января 2020 322
«Леопард» на дороге
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель британского графства Западный Йоркшир Бен Лилли ехал по дороге, когда увидел впереди на асфальте, как он рассказывает, «сбитого машиной леопарда, которого оставили умирать». Пришедший в ужас добросердечный Бен немедленно остановился, решив прийти на помощь раненому животному. Он подбирался к нему осторожно, опасаясь, что леопард, если он еще жив, может не понять его добрых намерений и атаковать.

Однако, как пишет издание The Mirror, приблизившись и обойдя «тело», он обнаружил, что на самом деле это леопардовый комбинезон, который выбросил или потерял кто-то из гостей какой-то вечеринки. После чего Бену осталось только рассмеяться.

40-летний Лилли, IT-консультант и отец двоих детей, говорит, что не слишком удивился, увидев на дороге «леопарда», поскольку недавно появились сообщения о том, что в этом районе видели «больших кошек». О своем приключении Бен рассказал в соцсети Facebook. Пользователи сказали, что ошибиться было нетрудно — они в первый момент сами увидели на сделанных Лилли фото леопарда. Кто-то отметил, что со стороны англичанина было очень душевно — остановиться, чтобы помочь попавшему в беду зверю. И что на его месте на это не каждый бы пошел.

Ранее «ФАКТЫ» писали о китайце, перепутавшем педали — он выехал новеньком внедорожнике из автосалона и на полном ходу врезался в дерево.

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