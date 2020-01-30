Британец ринулся спасать «сбитого машиной леопарда» — но его ждал сюрприз (фото)

Мир

Житель британского графства Западный Йоркшир Бен Лилли ехал по дороге, когда увидел впереди на асфальте, как он рассказывает, «сбитого машиной леопарда, которого оставили умирать». Пришедший в ужас добросердечный Бен немедленно остановился, решив прийти на помощь раненому животному. Он подбирался к нему осторожно, опасаясь, что леопард, если он еще жив, может не понять его добрых намерений и атаковать.

Однако, как пишет издание The Mirror, приблизившись и обойдя «тело», он обнаружил, что на самом деле это леопардовый комбинезон, который выбросил или потерял кто-то из гостей какой-то вечеринки. После чего Бену осталось только рассмеяться.

40-летний Лилли, IT-консультант и отец двоих детей, говорит, что не слишком удивился, увидев на дороге «леопарда», поскольку недавно появились сообщения о том, что в этом районе видели «больших кошек». О своем приключении Бен рассказал в соцсети Facebook. Пользователи сказали, что ошибиться было нетрудно — они в первый момент сами увидели на сделанных Лилли фото леопарда. Кто-то отметил, что со стороны англичанина было очень душевно — остановиться, чтобы помочь попавшему в беду зверю. И что на его месте на это не каждый бы пошел.

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