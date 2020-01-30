Жена Коби Брайанта прервала молчание после гибели мужа и дочери (фото)

Спорт

Супруга легенды НБА Коби Брайанта Ванесса впервые публично отреагировала на гибель мужа и 13-летней дочери Джианны в крушении вертолета (кроме них, в авиакатастрофе в Калифорнии 26 января погибли еще семь человек).

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«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в этот ужасный момент. Спасибо за ваши молитвы. Они очень нужны нам. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого мужа Кобе — потрясающего отца наших детей; и моей прекрасной, светлой Джианны — любящей, вдумчивой и восхитительной дочери, замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в воскресенье. Мы глубоко разделяем их горе.

Не хватает слов, чтобы описать ту боль, которую мы сейчас испытываем. Мне становится легче от осознания того, что Кобе и Джиджи знали, как сильно их любят. Нам так повезло иметь их в своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Это ниспосланное нам счастье забрали у нас слишком рано.

Мне пока непонятно, что ждет нас дальше — невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, стараясь идти вперед, потому что Кобе и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Я просто хотела бы иметь возможность обнять их, поцеловать и благословить. Чтобы они были здесь с нами, всегда.

Спасибо, что делитесь с нами вашей радостью, вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, которое понадобится, чтобы мы могли справиться в этой новой для нас реальности.



Большое спасибо за то, что вы вознесли нас в своих молитвах и за любовь к Кобе, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и ко мне", — написала Ванесса Брайант в Instagram.

Ванесса и Коби

Брайант с супругой и дочерьми

За шесть часов пост супруги двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона НБА набрал в соцсети почти 6 млн лайков.

Отметим, что кроме жены, у Коби, гибель которого предсказали еще в 2012 году, осталось еще три дочери — 17-летняя Наталья, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последний пост Коби Брайанта собрал в сети более 2,6 млн лайков (уже почти 12 млн).

Фото Instagram

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