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Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году: как такое возможно
О том, что легендарный баскетболист Коби Брайант погибнет в авиакатастрофе, один из пользователей Twitter предсказал еще восемь лет назад.
В 2012 году в соцсети был размещен пост, в котором пользователь с ником .Noso написал, что баскетболист Коби Брайанта погибнет в результате крушения вертолета:
В сети допустили, что автор изменил один из своих старых постов, но известно, что в Twitter отсутствует возможность редактирования. Поэтому остается только поражаться зловещему пророчеству, касающемуся судьбы «Черной Мамбы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об удивительных достижениях знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. Легенда НБА обладал огромной коллекцией наиболее престижных трофеев. Его результаты в ближайшее время вряд ли кто-нибудь сможет превзойти.
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