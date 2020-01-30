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Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)
Пользователей интернета разделила на два лагеря очередная оптическая иллюзия. На циркулирующем в соцсетях фото кроссовок Louis Vuitton одни люди видят их черными с белым логотипом, другие — белыми, со светоотражающим рисунком. И каждый уверен в своей правоте.
Опрос, проведенный изданием The Sun, показал, что более 71% опрошенных видят кроссовки черными, около 26% - белыми. Остальные не могут определиться.
Один из пользователей написал, что сначала счел кроссовки черными, а теперь воспринимает их только белыми. «Они белые, но в темноте, при фотографировании со вспышкой, логотип LV отражает свет», «Белые туфли, со светящимся в темноте узором. Снимок делали при выключенном свете» — писали другие комментаторы, оказавшиеся ближе всех к истине.
В 2015 году аналогичные горячие споры вызвало платье, которое все видели по-разному. Одни — как сине-черное, другие — бело-золотым. Впоследствии было выяснено, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и черного цветов.
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