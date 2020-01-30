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Происшествия

В Тернополе собака искусала 9-летнего мальчика: выяснились детали страшного происшествия

10:01 30 января 2020 329
Агрессивный хаски
Инф. «ФАКТОВ»

Ребенком, пострадавшим от нападения агрессивного пса в Тернополе, оказался 9-летний воспитанник детского дома. Животное проявило агрессию, когда мальчик пытался его погладить (в этот момент собака была привязана к скамейке на детской площадке), сообщает ТСН.

В детском доме оправдались, мол, ребенок был один, так как он считается взрослым, и давно ходит в школу самостоятельно.

Соседи пожилой женщины, которая гуляет с собакой, сообщили, что во время прогулки хозяйка может оставить пса привязанным на площадке, а сама уйти в дом. При этом намордник на собаку она не надевает.

Другие опрошенные сообщили журналистам, что этот же пес нападает на детей не впервые. В полиции уточнили, что речь идет о четвертом (!) случае.

«Из рассказов соседей, это уже четвертое нападение этой собаки на детей, но в других случаях не доходило дело до телесных повреждений, просто была агрессия пса», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

В настоящее время пострадавший мальчик госпитализирован. Его состояние ухудшилось — очевидно, при укусе в рану попала инфекция.

Медики готовятся квалифицировать тяжесть телесных повреждений и после их выводов полиция откроет уголовное производство.

Напомним, в Одессе ротвейлер чуть не загрыз свою же хозяйку. «ФАКТЫ» выяснили шокирующие подробности

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