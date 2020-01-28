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Происшествия

Искусала лицо: в Тернополе хаски напала на 9-летнего мальчика

14:18 28 января 2020 237
Хаски
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент произошел в Тернополь во вторник, 28 января. «Предварительно установлено, что около 11:30 девятилетний мальчик шел в школу. На детской площадке одного из домов он увидел привязанную к лавке собаку породы хаски. Школьник подошел к ней и хотел погладить животное, но пес напал на него: укусил сначала за руку, а затем за лицо. В этот момент владельца животного рядом не было», — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области. (Ранее сообщалось о другом жутком случае: овчарка укусила девушку за лицо во время фотосессии.)

Прохожие вызвали «скорую». Местные жители говорят, что это уже не первый раз, когда хаски кидается на детей и кусает их. Хозяин животного за границей, пса выгуливает родственница, но она не может его удержать.

Мальчик госпитализирован в больницу, его готовят к операции. Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебного расследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в российском Нижневартовске бультерьер напал на детей, которых учитель вывела на стадион.
Агрессивного пса выгуливали рядом без намордника, и его хозяйка не смогла справиться с животным.

Еще один случай произошел в Вишневом под Киевом: на 8-летнюю девочку напала собака и жестоко покусала ее. Школьница гуляла с двумя подружками вечером возле своего дома, когда к ним подбежал пес и набросился на ребенка.

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