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Кровавое ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит жалобы на приговор Зайцевой и Дронова
Стала известна дата рассмотрения Верховным Судом Украины кассационных жалоб на приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове. Напомним, оба фигуранта резонансного дела — Геннадий Дронов и Елена Зайцева — получили по 10 лет лишения свободы.
По данным УНН, соответствующее заседание суда назначено на 3 апреля 2020 года. Начало заседания — в 10:30.
Кассационную жалобу в Верховный Суд подали защитники обоих осужденных.
Напомним, 18 октября 2017 года Lexus Алены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке, после чего авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов. Шестеро из них погибли, пятеро получили травмы.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. Также они были лишены права управлять авто в течение 3 лет и обязаны выплачивать компенсацию семьям пострадавших.
В настоящее время Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области, а Зайцева — в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Обоим осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.
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