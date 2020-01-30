24.77 / 25.04 27.15 / 27.57
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кровавое ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит жалобы на приговор Зайцевой и Дронова

10:53 30 января 2020 29
Геннадий Дронов и Елена Зайцева на скамье подсудимых
Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна дата рассмотрения Верховным Судом Украины кассационных жалоб на приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове. Напомним, оба фигуранта резонансного дела — Геннадий Дронов и Елена Зайцева — получили по 10 лет лишения свободы.

По данным УНН, соответствующее заседание суда назначено на 3 апреля 2020 года. Начало заседания — в 10:30.

Кассационную жалобу в Верховный Суд подали защитники обоих осужденных.

Напомним, 18 октября 2017 года Lexus Алены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке, после чего авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов. Шестеро из них погибли, пятеро получили травмы.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. Также они были лишены права управлять авто в течение 3 лет и обязаны выплачивать компенсацию семьям пострадавших.

В настоящее время Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области, а Зайцева — в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Обоим осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна показала внушительный животик (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер