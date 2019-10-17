Шьет вышиванки: СМИ рассказали, как "сидит" Зайцева (фото)

Украина

В СМИ появились новые фото из Покровского исправительного центра № 79 в Днепропетровской области, куда отправили отбывать наказание совершившую смертельное ДТП в Харькове Алену Зайцеву. Напомним, второй фигурант дела Геннадий Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 23 в Полтавской области.

В интервью УНИАН начальница исправительного центра Инна Мицюк объяснила, почему Зайцеву направили к ним. По ее словам, это единственный в Украине исправительный центр для женщин, куда попадают осужденные впервые за преступления, совершенные по неосторожности.

Алена находится в «секторе для ДТПшников». Таким осужденным смартфоны выдают в дежурной части и разрешают гулять в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой.

Сейчас с Аленой Зайцевой сидят еще три женщины, совершившие ДТП. Двое из них сели за руль нетрезвыми и сбили пешеходов. Еще одна — бывшая сотрудница патрульной полиции со статусом участника боевых действий — совершила случайный наезд на человека в гараже.

Сама Зайцева от разговора с журналистом отказалась, однако его допустили в сектор, где она живет. Спальня рассчитана на семерых, но живут там четверо. На стенах, покрашенных в бледный бежевый цвет, нет ни икон, ни картин, ни фото.

Так же никаких личных вещей осужденных нет на прикроватных тумбочках, лишь комнатные цветы и часы.

В соседней общей комнате есть возможность для принятия пищи — не все заключенные питаются в общей столовой. Из 83 осужденных индивидуально питаются 12, включая Зайцеву. Продукты им присылают родственники, либо же получают нужное через курьера.

А еще Алена Зайцева согласилась работать в мастерской колонии — делает вышивку. Таким образом, в будущем у нее есть возможность получить условно-досрочное освобождение.

Кроме этого, виновницы ДТП из зарплаты выплачивают компенсацию семьям потерпевших.

Напомним, в феврале 2019 года Киевский районный суд Харькова назначил Зайцевой и Дронову максимальное наказание по инкриминированной им статье Уголовного кодекса — 10 лет лишения свободы. В августе 2019 года защита Зайцевой не смогла обжаловать решение суда о 10-летнем заключении для нее, и уменьшить срок до 5 лет условно.

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