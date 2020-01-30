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Спорт

«Шахтер» завершил сбор в Турции минимальной победой (видео)

10:56 30 января 2020 11
Шахтер Донецк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 30 января, донецкий «Шахтер» провел заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру выступил чешский «Словацко», занимающий шестую строчку в текущем чемпионате страны.

«Шахтер» — «Словацко» (Чехия) — 1:0

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Алан Патрик, Степаненко (Антонио, 75), Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон, Мораес (Сикан, 82).

Гол: Коваленко (56).

«Горняки» начали матч активно, но и чешская команда также не отсиживалась в обороне. Впрочем, до перерыва голов соперники так и не забили, а вот донецкий клуб потерял левого защитника Исмаили, который травмировал руку и был заменен.

Во втором тайме на замену вышел Коваленко, и едва ли не первым касанием открыл счет — Виктор вышел на ворота соперника вдвоем с Болбатом, замкнув на дальней штанге прострел партнера с правого фланга.

Гол Коваленко

В итоге этот мяч оказался единственным в матче, позволившим «горнякам» завершить тренировочный сбор победой. Стоит отметить, что в четырех поединках, проведенных в Турции, подопечные Луиша Каштру не забивали больше одного мяча.

Второй учебно-тренировочный сбор начнется для «Шахтера» 2 февраля также в Турции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Динамо» в шести контрольных матчах на втором сборе в Турции.

Фото ФК «Шахтер»

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