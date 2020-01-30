СМИ заподозрили Арахамию в лоббировании легализации игорного бизнеса в Украине

Украина

В последние месяцы уходящего года одной из самых обсуждаемых тем была легализация игорного бизнеса. 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного проекта закона о легализации игорного бизнеса. 16 января 2020-го ВР в первом чтении приняла соответствующий законопроект, положения которого вызвали шквал критики в экспертной среде и обществе. Одна из главных претензий в том, что документ якобы писался под диктовку букмекеров, поскольку предоставляет этому виду игорного бизнеса все возможные преференции.

Как сообщает «Апостроф», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия якобы представляет интересы Эдуарда Швиндлермана, владельца российской компании — букмекера «Пари Матч», а также в профильных заседаниях принимает участие россиянин Борис Баум, которого якобы тесно связывают с российской ОПГ.

«Эпопея вокруг разработки и продвижения законопроекта продолжается еще с сентября 2019 года. Сначала был написан правительственный законопроект, потом появились альтернативные. Но всех их объединяет одно. Легализация азартных игр в том виде, как она была прописана в этим законах, автоматически означает „убийство“ в Украине как легальных лотерей, так и потенциальной конкуренции среди букмекеров. Весь рынок будет принадлежать не просто букмекерам, а одной компании», — отмечается в статье.

Как сообщает автор материала, ключевая проблема предложенного законопроекта № 2285Д в том, что он, по сути, не решает проблемы игрового бизнеса путем легализации, так как остается нерешенной проблема нелегальных игровых автоматов, непонятны нормы размещения казино, букмекерских пунктов и игральных залов, полностью отсутствует стратегия и инструментарий борьбы с игровой зависимостью. Это может обернуться для Украины настоящей социальной катастрофой.

«Но попытки продавить законопорект именно в нынешнем варианте продолжаются — ведь на кону огромные деньги. Очередной этап масштабной законодательной аферы, по некоторым данным, планируется уже 4 февраля. Именно на этот день запланировано голосование за проект закона № 2285-Д в парламенте», — прогнозируют журналисты.

Автор материала подчеркивает, что целое направление экономики страны может попасть в заложники «делков» и все это под именем правящей в стране партии.

Журналисты предлагают обратить внимание на интервью Сергея Портнова, генерального директора «Пари-Матч».

«Из него мы узнаем, что „Пари Матч“ получает ежегодный прирост дохода +43% в долларах, и его доля рынка в Украине — до 40%. При том, что теневой оборот рынка букмекерских ставок в Украине превышает 1 миллиард долларов США в год. По разным оценкам, прибыль, которую получает компания Швиндлермана от незаконного игорного бизнеса, составляет от 25,2 до 85 млн долларов в год», — пишут авторы статьи.

Руководство компании «Пари Матч» оценивает ее стоимость в 500 миллионов долларов.

«Именно поэтому аппетиты Швиндлермана продолжали расти дальше. Так была задумана масштабная спецоперация под названием „легализация азартных игр под одну компанию“. И здесь ему понадобились лоббисты и политическая коррупция», — отмечает издание.

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