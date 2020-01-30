Переработка куриного помета приведет к заражению воды, — СМИ

Общество и люди

Рядом с центральной станцией аэрации КП «Дніпроводоканал» планируют хранить куриный помет. Его хотят использовать для выработки электроэнергии на новой биогазовой установке. Такое «соседство» может привести к заражению и без того не самой чистой в мире воды. Об сообщает сайт «Информатор».

28 января в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области прошли общественные слушания о строительстве биогазовой электростанции по переработке сточных вод и куриного помета. Для Украины это первый подобный проект, но к нему уже есть немало замечаний.



Так, по данным реестра оценки влияния на окружающую среду, компания «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО» планирует перерабатывать осадки сточных вод Центральной станции аэрации КП «Дніпроводоканал» в количестве до 2200 м³ в сутки (2200 т/сутки) и куриный помет в количестве до 140 т/сутки для получения электроэнергии. Строить биогазовую электростанцию мощностью 4,8 МВт планируют на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области. Кроме переработки, комплекс будет предназначен для приема и хранения сырья.

По словам главы общественного формирования «Екологічний патруль» Татьяны Лампики, переработка ила и куриного помета ухудшит и без того сложную экологическую ситуацию для жителей ближайших сел.

«Там и сейчас превышение по аммиаку в жилой застройке в несколько раз, а когда будут возить куриный помет 140 т/сутки, то показатели будут еще больше, — написала на своей странице в ФБ Татьяна Лампика. — Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. — Авт.) может, конечно, сказать, что это альтернатива и т. п. Но, тогда как объяснить написанное в Отчете по ОВД, что выбросы парниковых газов составят 26 126,9 т. Это грубо нарушает Парижское соглашение, подписанное Украиной в 2016 году. Такой объем выбросов можно сравнить с ферросплавным заводом. Выбросы от биогазовой установки будут в 3 раза больше, чем у ДМЗ Петровка».

Более того, близость комплекса к жилым домам не оставляет людям шанса на нормальную жизнь без неприятных запахов и опасности заражения воды и грунтов. Оказывается, комплекс будет находится в 90 метров от домов садового общества, где летом живут люди, около 350 метров до первых домов села Каменка, до 450 метров до села Ракшевка. Но, судя по данным «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», расстояние биогазовой установки до жилых домов должно быть не меньше 500 метров.





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