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Мойщика окон, пустившегося в сольное кругосветное плавание, нашли на борту яхты мертвым и голым (фото)

11:42 30 января 2020 823
Яхта британца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

42-летний мойщик окон из Великобритании Марк Бреннан пустился ради собственного развлечения в одиночное кругосветное плавание на принадлежащей ему девятиметровой яхте Avrio. Марк начал свое путешествие от британского берега. Он благополучно добрался до Барбадоса, откуда 6 декабря направился к Гренаде. А спустя десять дней перестал выходить на связь.

Недалеко от берегов Ямайки была обнаружена яхта с полуразложившимся телом британца. Как сообщает издание The Sun, на нем не было никакой одежды. Причина смерти пока не установлена. Полиция Ямайки ведет расследование обстоятельств смерти и выясняет, не была ли она насильственной. Сообщается, что Бреннан был не слишком опытным моряком. Новость о том, что он предпринял такую экстравагантную поездку удивила многих, кто его знал.

«Не могу понять, как его могли найти в лодке у Ямайки. Я всегда знал его, как мойщика окон. Он никогда не проявлял никакого интереса к плаванию», — говорит шокированный сосед британца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леонардо Ди Каприо на своей яхте спас утопающего.

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