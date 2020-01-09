Леонардо Ди Каприо спас утопающего

Шоу-бизнес

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас человека, который выпал за борт судна, совершавшего круиз по Карибскому морю. Инцидент произошел еще 30 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщает издание Daily Mail, капитан принадлежащей кинозвезде яхты услышал сигнал о происшествии по рации и доложил об этом Леонардо. Ди Каприо распорядился немедленно сменить курс и отправиться в район у берегов острова Сент-Бартелеми, где мог находиться утопающий. В конце концов после довольно длительных поисков его удалось обнаружить: 24-летний француз отчаянно махал руками, призывая на помощь. Парень терял последние силы: к тому времени он плавал в море уже 11 часов и уже мысленно распрощался с жизнью. К тому же, как раз надвигался сильный шторм. Так что Ди Каприо и его команда подоспели вовремя. Капитан заявил, что шансы на спасение составляли примерно один к миллиарду.

Самому Леонардо отчасти известно, каково это — быть утопающим. Его персонаж в фильме «Титаник», как известно, погибает именно такой смертью.

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