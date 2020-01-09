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Леонардо Ди Каприо спас утопающего

16:14 9 января 2020
Леонардо Ди Каприо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас человека, который выпал за борт судна, совершавшего круиз по Карибскому морю. Инцидент произошел еще 30 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщает издание Daily Mail, капитан принадлежащей кинозвезде яхты услышал сигнал о происшествии по рации и доложил об этом Леонардо. Ди Каприо распорядился немедленно сменить курс и отправиться в район у берегов острова Сент-Бартелеми, где мог находиться утопающий. В конце концов после довольно длительных поисков его удалось обнаружить: 24-летний француз отчаянно махал руками, призывая на помощь. Парень терял последние силы: к тому времени он плавал в море уже 11 часов и уже мысленно распрощался с жизнью. К тому же, как раз надвигался сильный шторм. Так что Ди Каприо и его команда подоспели вовремя. Капитан заявил, что шансы на спасение составляли примерно один к миллиарду.

Самому Леонардо отчасти известно, каково это — быть утопающим. Его персонаж в фильме «Титаник», как известно, погибает именно такой смертью.

Читайте также: Порой мне нужен кто-то, чтобы просто вместе посмотреть телевизор, — Леонардо Ди Каприо.

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