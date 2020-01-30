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Самый богатый китаец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14 миллионов долларов

12:03 30 января 2020 149
Джек Ма
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самый богатый человек в Китае, основатель компании Alibaba Group Джек Ма (настоящее имя — Ма Юань), пожертвовал 14 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, из-за которого Украина прекращает прямое сообщение с Китаем. Как сообщает издание Metro, эти средства в основном пойдут на создание антивирусной вакцины.

Ранее Alibaba Group передала 144 миллиона долларов на закупку медицинского оборудование и лекарств для больниц провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания.

Состояние Ма оценивается в 35,8 миллиарда долларов. В списке самых богатых людей мира он занимает 18-е место.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом, которую завершили рекордными темпами.

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