24.63 / 24.91 27.03 / 27.45
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Рекордными темпами: в Китае открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом (фото, видео)

13:00 29 января 2020 169
Первая открывшаяся больница
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Недалеко от китайского города Ухань открыли первую больницу на тысячу мест, предназначенную для пациентов, зараженных смертельным коронавирусом. Предполагалось, что больница широкого профиля будет окончательно построена на этом месте к маю этого года. Однако, как пишет издание Metro, пустующие здания достроили и оборудовали ускоренными темпами всего за 48 часов. 28 января туда провели электричество, воду и подключили интернет. Больница уже принимает пациентов.

Между тем со столь же стремительной скоростью китайцы строят еще три больницы в Ухане. В сети появилось видео работ, в которых, как сообщают местные СМИ, принимают участие до 10 миллионов человек.

Строительство первой больницы для больных коронавирусом началось с нуля 24 января. Планируется, что она заработает уже 3 февраля. Еще одна больница, которую начали строить на три дня позже, должна заработать 5 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцев эвакуируют из Китая из-за коронавируса: названы даты.

Читайте также: Сохраняйте спокойствие: Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер