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Рекордными темпами: в Китае открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом (фото, видео)
Недалеко от китайского города Ухань открыли первую больницу на тысячу мест, предназначенную для пациентов, зараженных смертельным коронавирусом. Предполагалось, что больница широкого профиля будет окончательно построена на этом месте к маю этого года. Однако, как пишет издание Metro, пустующие здания достроили и оборудовали ускоренными темпами всего за 48 часов. 28 января туда провели электричество, воду и подключили интернет. Больница уже принимает пациентов.
Между тем со столь же стремительной скоростью китайцы строят еще три больницы в Ухане. В сети появилось видео работ, в которых, как сообщают местные СМИ, принимают участие до 10 миллионов человек.
Строительство первой больницы для больных коронавирусом началось с нуля 24 января. Планируется, что она заработает уже 3 февраля. Еще одна больница, которую начали строить на три дня позже, должна заработать 5 февраля.
Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O— People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцев эвакуируют из Китая из-за коронавируса: названы даты.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...