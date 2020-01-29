Рекордными темпами: в Китае открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом (фото, видео)

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Недалеко от китайского города Ухань открыли первую больницу на тысячу мест, предназначенную для пациентов, зараженных смертельным коронавирусом. Предполагалось, что больница широкого профиля будет окончательно построена на этом месте к маю этого года. Однако, как пишет издание Metro, пустующие здания достроили и оборудовали ускоренными темпами всего за 48 часов. 28 января туда провели электричество, воду и подключили интернет. Больница уже принимает пациентов.

Между тем со столь же стремительной скоростью китайцы строят еще три больницы в Ухане. В сети появилось видео работ, в которых, как сообщают местные СМИ, принимают участие до 10 миллионов человек.

Строительство первой больницы для больных коронавирусом началось с нуля 24 января. Планируется, что она заработает уже 3 февраля. Еще одна больница, которую начали строить на три дня позже, должна заработать 5 февраля.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцев эвакуируют из Китая из-за коронавируса: названы даты.

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