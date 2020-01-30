Стартовала продажа билетов на Евро-2020 по бадминтону

Спорт

29 января во время открытого заседания Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по бадминтону официально стартовала продажа билетов. Об этом заявил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

По его словам, такой чемпионат в Киеве состоится впервые и объединит около 300 лучших спортсменов континента.

«Евро-2020 по бадминтону в Украине — это повод для гордости за нашу страну и признак доверия к Украине как надежному партнеру. С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести лучший Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве», — отметил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Первой обладательницей билета стала автор айдентики чемпионата — Виолетта Нагорная. Молодой дизайнер из Харькова создала официальный логотип мероприятия, который сочетает в себе очертания волана и национального герба Украины. Логотип был выбран голосованием на открытом конкурсе и одобрен Европейской конфедерацией бадминтона.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак отметил, что логотип чемпионата понравился ему и коллегам с первого взгляда и заверил, что прибывшая делегация Европейской конфедерации бадминтона вполне довольна увиденной подготовкой и верит, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне.

«Бадминтон относится к массовым видам спорта в мире. Это олимпийский вид соревнований. А в некоторых странах мира он является национальным видом спорта. Итак, на Украину будут направлены взгляды миллионов людей в мире и тысяч поклонников бадминтона в вашей стране. Я уверен, что Украина организует все на высоком уровне и еще раз докажет, что это большая спортивная страна», — заверил Брайан Агербак.

В открытом заседании Оргкомитета также приняли участие заместитель Министра культуры, молодежи и спорта Украины и представители государственных учреждений, отвечающих за проведение чемпионата, при этом отметив, что государство способствует надлежащей подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы-2020 по бадминтону. В частности, указом президента Украины на Кабинет министров возложена задача принять меры по организации чемпионата, популяризации турнира и бадминтона как вида спорта среди молодежи. КГА будет отвечать за организацию культурно-развлекательных мероприятий и обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter