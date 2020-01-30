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Мир

Учитель расплакался, когда ученики подарили ему новые кроссовки взамен украденных (видео)

12:39 30 января 2020 186
Учитель с коробкой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стали вирусными видео с реакцией учителя из американского штата Небраска, которому его ученики сделали сюрприз. Как сообщает издание Daily Mail, узнав, что у любимого педагога украли его любимые кроссовки Nike, школьники сбросились, собрали 115 долларов и приобрели ему новую пару в подарок.
Видео трогательного момента были опубликованы в соцсетях. Преподаватель, чье имя не называется, достав из пакета коробку с обувью, не смог сдержать эмоций и расплакался. А ученики кинулись его обнимать.

«Это наш любимый учитель», - объяснила одна из девочек. Она также рассказала, что не все дети из тех, кто фигурировал на видео, сдавали деньги на туфли. Но они решили прийти, чтобы продемонстрировать свою поддержку учителю.

Ранее «ФАКТЫ» писали — парализованный жених станцевал с невестой на свадьбе с помощью друзей: трогательное видео.

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