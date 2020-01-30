Учитель расплакался, когда ученики подарили ему новые кроссовки взамен украденных (видео)

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В сети стали вирусными видео с реакцией учителя из американского штата Небраска, которому его ученики сделали сюрприз. Как сообщает издание Daily Mail, узнав, что у любимого педагога украли его любимые кроссовки Nike, школьники сбросились, собрали 115 долларов и приобрели ему новую пару в подарок.

Видео трогательного момента были опубликованы в соцсетях. Преподаватель, чье имя не называется, достав из пакета коробку с обувью, не смог сдержать эмоций и расплакался. А ученики кинулись его обнимать.

my favorite teacher mr. payne got his shoes stolen, so me and a few classmates put together our money and bought him a brand new pair! #bps #bekind @RippeJeff pic.twitter.com/NRQ6fX0JhI — Emma Mitchell (@EmmaxMitchell) January 28, 2020

«Это наш любимый учитель», - объяснила одна из девочек. Она также рассказала, что не все дети из тех, кто фигурировал на видео, сдавали деньги на туфли. Но они решили прийти, чтобы продемонстрировать свою поддержку учителю.

These students bought their teacher his favorite pair of shoes after they were stolen @jasminirdc pic.twitter.com/MK7YBELlHR — B/R Kicks (@brkicks) January 30, 2020

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