- 12:39 Учитель расплакался, когда ученики подарили ему новые кроссовки взамен украденных
- 12:37 Скандал с пророссийскими билбордами в Киеве: делом занялась полиция
- 12:24 Первая ракетка мира после вылета с Australian Open пришла на пресс-конференцию с младенцем
- 12:23 «Наша доченька только научилась выговаривать «папа». А папы больше нет...»
- 12:19 Ночью в Запорожье сожгли авто известного волонтера
- 12:08 Крушение самолета МАУ: Рябошапка раскритиковал Иран из-за отсутствия должной реакции
- 12:05 "Всё в говне, но Путин не виноват": известный комик рассказал о странных настроениях россиян
- 12:05 Собчак заметили в клинике пластической хирургии
- 12:03 Самый богатый китаец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14 миллионов долларов
- 11:54 Ушел из дома в тапочках: под Житомиром вторые сутки ищут пропавшего подростка
- 11:44 На борту летевшего из Киева в Баку самолета произошло смертельное ЧП
- 11:42 Мойщика окон, пустившегося в сольное кругосветное плавание, нашли на борту яхты мертвым и голым
Учитель расплакался, когда ученики подарили ему новые кроссовки взамен украденных (видео)
В сети стали вирусными видео с реакцией учителя из американского штата Небраска, которому его ученики сделали сюрприз. Как сообщает издание Daily Mail, узнав, что у любимого педагога украли его любимые кроссовки Nike, школьники сбросились, собрали 115 долларов и приобрели ему новую пару в подарок.
Видео трогательного момента были опубликованы в соцсетях. Преподаватель, чье имя не называется, достав из пакета коробку с обувью, не смог сдержать эмоций и расплакался. А ученики кинулись его обнимать.
my favorite teacher mr. payne got his shoes stolen, so me and a few classmates put together our money and bought him a brand new pair! #bps #bekind @RippeJeff pic.twitter.com/NRQ6fX0JhI— Emma Mitchell (@EmmaxMitchell) January 28, 2020
«Это наш любимый учитель», - объяснила одна из девочек. Она также рассказала, что не все дети из тех, кто фигурировал на видео, сдавали деньги на туфли. Но они решили прийти, чтобы продемонстрировать свою поддержку учителю.
These students bought their teacher his favorite pair of shoes after they were stolen @jasminirdc pic.twitter.com/MK7YBELlHR— B/R Kicks (@brkicks) January 30, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали — парализованный жених станцевал с невестой на свадьбе с помощью друзей: трогательное видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!