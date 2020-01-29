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Парализованный жених станцевал с невестой на свадьбе с помощью друзей: трогательное видео
Десять лет назад американец Ченс Визи попал под машину, после чего его парализовало ниже пояса. Это не помешало ему встретить свою любовь — девушку по имени Молли. Визи, который способен передвигаться только в инвалидной коляске, не мог лишить свою невесту их свадебного танца, о котором они оба мечтали. На помощь Ченсу пришли его лучшие друзья. Встав по бокам от жениха, они пристегнули его ноги к своим — благодаря чему он смог встать и обнять Молли. Они, вчетвером, танцевали под песню Селин Дион «Because You Loved Me», в которой есть слова «ты был моей силой, когда я была слаба».
Трогательное видео было опубликовано изданием Inside Edition. «Это был волшебный момент», — говорит Молли Визи.
Ченс признался, что его и друзей вдохновили на это молодожены из Бразилии, которые умилили сеть своим прекрасным свадебным танцем почти год назад. Тогда на помощь парализованному жениху пришли его брат и отец.
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