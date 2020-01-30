Украина

Переехавшему в Мариуполь пять лет назад бывшему «министру углепрома ДНР» Игорю Ивакину прокуратура сообщила о подозрении «в создании террористической группы или террористической организации» по части 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины. Как следует из пресс-релиза прокуратуры Донецкой области: «Досудебным расследованием установлено, что с мая по август 2014-го 43-летний фигурант уголовного производства, занимая должность так называемого „министра угольной промышленности ДНР“, неоднократно принимал активное участие в формировании внутренней политики указанного псевдоминистерства, регулировании работы предприятий угледобывающей промышленности и распределении энергетических ресурсов на временно оккупированных боевиками территориях Донецкой области».

Напомним, СБУ объявила о том, что «в ходе спецоперации вывела Ивакина на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него „полезную информацию“ о влиянии России на боевиков».

В то же время паблики оккупантов в Telegram утверждают, что «сдавшийся человек не имеет отношения ни к «республике», ни к «министерству угля ДНР». «Бывший «министр ДНР», о «выводе» которого рапортовала СБУ, сам давно покинул оккупированный Донбасс», — пишут в соцсети.

Судя по аккаунту Игоря Ивакина в Facebook, он с августа 2014 года проживает в Мариуполе, где в свое время окончил Приазовский технический университет и является активным волонтером. Местным волонтерам он запомнился во время укрепления взрывобезопасной пленкой окон детских садов и больниц после вражеского обстрела «Градами» микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Об этом рассказывал и сам Ивакин, давая интервью «Громадському ТБ Приазов`я» 16 июня 2015 года.

Игорь Васильевич представился журналистам волонтером Всеукраинского объединения «Патриот» и рассказал о том, что пленку для защиты стекол в прифронтовой Мариуполь привезли канадские волонтеры благотворительной организации Global medic, а средства на реализацию проекта были собраны Объединением христианских церквей. Мариупольские волонтеры хорошо помнят, что Ивакин принимал активное участие в реализации других проектов по восстановлению города, но все волонтеры, с которыми связались «ФАКТЫ», дружно ответили, что не знали о «республиканском» периоде в жизни Ивакина.

Как следует из последнего поста самого Ивакина в Facebook, до войны он работал в Донецке заместителем директора предприятия коммунальной сферы, которое занималось обслуживанием жилых домов — ЧП «ИРД» — «Домсервис». Руководитель указанного предприятия Александр Калюсский, горячо поддержавший оккупантов, и рекомендовал своего зама на должность в оккупационной администрации ОРДО.

«В силу событий непреодолимой силы весной 2014 года при быстрых изменениях ситуации в Донецке, когда на ключевые позиции, сопровождающиеся применением оружия и угроз, по представлению Калюсского я был назначен в присутствии российских советников на пост „министра угольной промышленности“, с учетом наличия управленческого опыта (в том числе с угольной продукцией), наличия коммуникации и связей в этой сфере… — пишет Ивакин. - Я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как представители российской оккупационной администрации особо не церемонились с теми, кто им перечил… все окружение твердило только о том, что не стоит вступать в конфронтации; решение по данной ситуации принято Россией и необходимо действовать в соответствии с поступающими указаниями. Такие посылы давал Александр Бородай, который апеллировал наличием опыта в ПМР (непризнанная Приднестровская „республика“. - Авт.) и существенной поддержкой России».

Мы связались с Ивакиным в социальной сети, но ответить на вопросы «ФАКТОВ» он отказался, сославшись на то, что сейчас под следствием. Однако из публичного обращения Ивакина в Facebook следует, что угольные предприятия оккупированной части Донецкой области сразу же были «перепрофилированы» оккупантами на «вымывание ресурса в сторону России, вместе с этим происходил вывоз горно-шахтного оборудования, распил металла». И Александр Калюсский, и Алексей Грановский, которые сейчас занимают должности в оккупационной администрации ОРДО, изначально играли ключевую роль в расхищении ресурсов топливно-энергетического комплекса Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оба «министра» — Александр Калюсский и Алексей Грановский — в 2014 году успели побывать «на подвале» с традиционным для «министров ДНР» обвинением в «хищении средств и материалов». С этим же обвинением на днях попал в Донецкое СИЗО руководитель самой крупной шахты Донбасса.

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