Джокович в трехсетовой битве не пустил Федерера в финал Australian Open (видео)

Спорт

В четверг, 30 января, на Australian Open, одном из четырех турниров «Большого шлема» с общим призовым фондом 71 млн долларов, прошел полуфинал в мужском одиночном разряде между второй и третьей ракетками мира — сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером, в активе которых на двоих 13 выигранных титулов в Мельбурне.

Этот поединок стал 50-м в истории противостояния без преувеличения великих теннисистов современности. Небольшое преимущество было на стороне серба — 26:23. В том числе Новак выиграл все три предыдущие встречи с Роджером в полуфиналах Australian Open.

На этот раз все складывалось для Джоковича не так просто. По ходу первого сета, который продлился более часа, серб уступал в счете 2:5, но смог сравнять счет и вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (1). Во второй партии соперники шли вровень, каждый беря свою подачу, вплоть до десятого розыгрыша, когда Новак, спасая порой невероятные мячи, все же склонил чашу весов в свою пользу — 6:4.

Зная характер Федерера, даже при счете 0:2 по сетам нельзя было списывать его со счетов. Но и серб также не имел особого желания проводить на корте дополнительный сет. Взяв один гейм на подаче швейцарца, Новак оформил итоговую победу в трех сетах — 7:6 (1), 6:4, 6:3.

U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7−6(1) 6−4 6−3 to earn the chance to play for his th #AusOpen title#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

В финальном матче Джокович встретится с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 5-я) — Александр Зверев (Германия, 7-я). Учитывая, что испанец Рафаэль Надаль прекратил выступление на турнире после четвертьфинальной стадии, Новак в случае выигрыша титула, который может стать для него восьмым в карьере на кортах Мельбурна, вновь возглавит рейтинг лучших теннисистов мира.

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