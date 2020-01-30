Украина

Украинцы жалуются на проблемы со связью "Киевстар": что произошло

В Украине наблюдаются проблемы со связью оператора мобильной связи «Киевстар». Больше других жалуются жители Киева, Днепра, Кривого Рога и других городов Украины, сообщает Информатор Tech.

И если в Киеве проблемы наблюдаются как со связью, так и с мобильным Интернетом, то в Днепре абоненты в основном не могут дозвониться друг до друга — вызовы сбрасываются.

В службе технической поддержки оператора подтвердили, что у некоторых пользователей действительно могут наблюдаться проблемы с совершением исходящих звонков, причем это происходит по всей территории Украины.

«Инженеры компании „Киевстар“ уже занимаются устранением технических неполадок», — заявили специалисты.

Также в компании пообещали восстановить связь к 15:00.

Напомним, ранее аналогичные проблемы абоненты компании испытывали в апреле 2019 года, а перед этим оператор Vodafone восстановил связь и на оккупированном Донбассе.

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