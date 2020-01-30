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В Литве российскую пропаганду заменят украинскими передачами

13:19 30 января 2020 149
РосТВ
Инф. «ФАКТОВ»

Литовский телеканал Lietuvos ryto TV принял решение о сокращении количества транслируемых русскоязычных программ. Как заявил новый владелец канала Аудрюс Сяурусявичюс, вместо московских фейков планируется показывать украинские передачи. Напомним, евродепутат от Литвы Эмануи лис Зингерис выступил против восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Отмечается, что с 2016 году телеканал увеличил показ программ на литовском языке с 151 часа до 212 часов в неделю.

Теперь же планируется частично заменить русскоязычный контент украиноязычным, заявил Сяурусявичюс.

Решение об отказе от российской продукции по геополитическим причинам принял и канал BTV. На данный момент известно, что запрет коснется каналов «Петербург — Пятый канал» и «Дом Кино». Они могут быть связаны с включенным в санкционный список ЕС Юрием Ковальчуком.

А тем временем в Украине решили отменить концерты переехавших в Москву артистов Владимира Данильца и Владимира Моисеенко (дуэт «Кролики»), несмотря на то, что в 2019 году они заседали в жюри одесского фестиваля «Комедиада».

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