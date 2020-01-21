В Украине отменяют концерты "кроликов" Данильца и Моисеенко: названа причина

Шоу-бизнес

Выступления артистов Владимира Данильца и Владимира Моисеенко (дуэт «Кролики»), которые в марте прошлого года были в составе жюри одесской «Комедиады», отменили в Броварах и еще в нескольких городах Украины.

Юмористов обвиняют в украинофобии и участии в эфирах пропагандистских российских телеканалов. В частности, Владимир Данилец неоднозначно высказывался относительно украинского языка, а его жена якобы осуждала военные действия против боевиков на Донбассе.

Дуэт регулярно появляется на российском телевидении. На пропагандистском телеканале «Россия» вместе с Натальей Королевой трио исполнило сатирическую песню, высмеивающую запрет на полеты в Украину российских авиаперевозчиков.

Кроме того, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в базу «Миротворца». Артистов обвиняют в том, что они приняли участие в телемосте «Надо поговорить» в эфире телеканала «Россия».

Отметим, дуэт запланировал турне по Украине в феврале 2020 года. Как сообщает «Трибуна-Бровары», в городе он должен был состояться 24 февраля в культурном центре «Прометей». К вечеру 20 января афиши на здании коммунального учреждения сняли и билеты уже невозможно купить из-за отмены мероприятия.

Кроме Броваров, концерт «кроликов» отменили в Фастове и в целом в Центральной Украине.

В то же время приобрести билеты до сих пор можно на концерты в Белгород-Днестровском, Смеле, Южном и Александрии.

Следует отметить, что ранее концерты «Кроликов» в Украине уже вызвали возмущение в обществе. В частности, несколько лет назад активисты сорвали выступление дуэта в Трускавце.

Как сообщали «ФАКТЫ», российские артисты, родившиеся в Украине и замеченные в нарушении украинского законодательства, всеми способами пытаются приехать на родину. Так, российский певец Александр Серов намерен обратиться в ближайшее время к Верховной Раде с просьбой позволить ему приехать в Украину на могилу матери. Ранее певица Наташа Королева пыталась разжалобить президента Зеленского и просила отменить запрет в отношении нее.

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