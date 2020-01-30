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Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке с египтянином (фото)

13:34 30 января 2020 360
Дженнифер Гейтс с женихом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс объявила в Instagram о помолвке со своим бойфрендом Найелем Нассаром. Он сделал ей предложение во время совместного отдыха на лыжном курорте. Найель родился в Чикаго в семье египтян, и вырос в Кувейте.

23-летняя Дженнифер и 28-летний Найель познакомились во время учебы в престижном Стэнфордском университете. Хотя отец невесты является одним из богатейших людей мира, жених также не из бедных, хотя тягаться с основателем компании Microsoft, конечно, не может. Личное состояние Нассара, который профессионально занимается конным спортом, оценивается примерно в 20 миллионов долларов. С невестой его объединяют общие интересы. Мисс Гейтс, которая закончила биологический факультет и сейчас учится на медика, также отличная наездница.

У Билла и Мелинды Гейтс, которые 1 января отметили 26-ю годовщину своей свадьбы, помимо Дженнифер есть 20-летний сын Рори и 17-летняя дочь Фиби.

Дженнифер с отцом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билл и Мелинда Гейтс купили дочери Дженнифер квартиру в Нью-Йорке за пять миллионов долларов.

Читайте также: Я покорила сердце Билла Гейтса, обыграв его в математической игре, — Мелинда Гейтс.

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