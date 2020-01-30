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В России «воскресили» Людмилу Гурченко: ее слова удивили всех (видео)
В России «воскресили» легендарную актрису Людмилу Гурченко, которая умерла в 2011 году.
Сделал это телепродюсер, создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров, сообщает «Собеседник».
Комиссаров представил голографическую версию актрисы во время кастинга своего нового реалити-шоу «Битва престолов».
Отмечается, что согласие на такой эксперимент дал вдовец Гурченко Сергей Сенин, который присутствовал в зале.
Комиссаров задал 3D-фигуре актрисе несколько вопросов. На вопрос о самочувствии она ответила странно: «Здорова как никогда».
«Гурченко» станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Составят ей компанию актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка.
Комиссаров рассказал, что пробовал «оживить» Жанну Фриске и Сергея Доренко, но ему не понравился результат.
Напомним, что весной этого года в Киеве пройдет уникальный концерт Уитни Хьюстон — голографическое шоу, в котором в цифровом виде будет отображена копия звезды.
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