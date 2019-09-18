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Шоу-бизнес

В Киеве пройдет уникальный концерт Уитни Хьюстон: как это возможно

17:56 18 сентября 2019 128
Уитни Хьюстон
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

В Киеве пройдет уникальный концерт Уитни Хьюстон. Это будет голографическое шоу, в котором в цифровом виде будет отображена реалистичная копия знаменитой певицы.

«Уитни Хьюстон обладала невыразимым талантом, а ее артистизм выходил за любые рамки. Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, который запечатлит это волшебство. Когда она выступала, в ней чувствовалась непревзойденная харизма и эмоции. Это то, что мы собираемся донести до зрителей», — заявил Брайан Беккер, исполнительный директор компании BASE Entertainment, разработавшей шоу.

В шоу будут прозвучат хиты Уитни, в том числе I Will Always Love You, Higher Love и I Want To Dance With Somebody. Постановкой хореографии для бэк-вокалистов и танцоров займется Фатима Робинсон, работавшая с Рианной и Канье Уэстом.

Впервые голограмму Уитни Хьюстон вывели на сцену в мае 2016 года для дуэта с Кристиной Агилерой в шоу «Голос», однако после этого семья певицы решила отложить турне, поскольку копия не была идеальной.

Как сообщает канал «Украина», концерт Уитни Хьюстон в Киеве пройдет 2 апреля 2020 года во Дворце «Украина» в рамках возобновленного мирового турне.

Напомним, Уитни Хьюстон нашли мертвой в гостиничном номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года.

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