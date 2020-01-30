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Из галереи в Стокгольме похитили работы Сальвадора Дали на 650 тысяч долларов (фото)

13:56 30 января 2020 23
Вход в галерею
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Из галереи Couleur в столице Швеции Стокгольме злоумышленники похитили от 10 до 12 работ знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Как сообщает Reuters, украдены были бронзовые скульптуры и офорты. Они составляли большую часть экспозиции десятидневной выставки, экспонаты которой галерее одолжила Швейцария.

Около четырех часов утра в галереи сработала сигнализация. Однако ворам, вломившимся в помещение через центральную дверь, удалось скрыться на автомобиле Audi до приезда полиции.

Общая стоимость добычи преступников по предварительным подсчетам превышает 650 тысяч долларов.

Афиша выставки

Это уже вторая кража работ Дали за последние три месяца. В октябре, как сообщали «ФАКТЫ», вор всего за 32 секунды вынес из галереи в Сан-Франциско офорт Дали «Пылающий жираф» стоимостью 20 тысяч долларов. Дерзкая кража попала на видео.

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