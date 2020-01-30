- 15:23 В Харькове устроили перестрелку возле дома ребенка: фото и первые детали инцидента
- 15:16 Дело Гримчака: бывший чиновник вышел на свободу
- 15:07 "Увлекалась психотерапией": стало известно, кто угрожал взорвать самолет Симферополь — Москва
- 15:00 Забрали сумку с лекарствами и оборудование: в Днепре ограбили машину "скорой помощи"
- 14:59 Вербовала украинок для кипрских борделей: в Одессе перекрыли канал международной торговли людьми
- 14:58 Как сфотографировать себя красиво: Леся Никитюк в купальнике провела мастер-класс
- 14:52 Из Китая эвакуировали 160 украинских туристов: подробности и видео
- 14:49 Из-за китайского коронавируса 6 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере в Италии
- 14:35 "Моя крепость": Регина Тодоренко умилила сеть фото с мужем и маленьким сыном
- 14:22 Дело Шеремета: Рябошапка признал, что собранных доказательств недостаточно
- 14:20 Женщина угрожала взорвать самолет Симферополь-Москва, — СМИ
- 14:15 Заклеивала рот скотчем: стало известно, как наказали воспитательницу, издевавшуюся над детьми
Из-за китайского коронавируса 6 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере в Италии
В Италии, в порту Чивитавеккья, в связи с угрозой распространения коронавируса был изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту.
Как сообщает La Repubblica, тревогу вызвали двое пассажиров родом из Гонконга и Макао, у одного из которых была температура. Издание сообщает, что пара прилетела в Италию 25 января. Они сели на корабль, который по ходу следования останавливался в Марселе, Барселоне и Пальма-де-Майорке.
Службы начали медицинскую проверку и взяли необходимые анализы. На время двоих туристов изолировали в отдельных комнатах санчасти лайнера. Остальные пассажиры также остаются на судне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальная комиссия здравоохранения Китая заявляет, что количество заразившихся коронавирусом сокращается.
Фото с сайта https://roma.repubblica.it.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт