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Из-за китайского коронавируса 6 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере в Италии

14:49 30 января 2020 325
Пассажирский круизный лайнер
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии, в порту Чивитавеккья, в связи с угрозой распространения коронавируса был изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту.

Как сообщает La Repubblica, тревогу вызвали двое пассажиров родом из Гонконга и Макао, у одного из которых была температура. Издание сообщает, что пара прилетела в Италию 25 января. Они сели на корабль, который по ходу следования останавливался в Марселе, Барселоне и Пальма-де-Майорке.

Службы начали медицинскую проверку и взяли необходимые анализы. На время двоих туристов изолировали в отдельных комнатах санчасти лайнера. Остальные пассажиры также остаются на судне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальная комиссия здравоохранения Китая заявляет, что количество заразившихся коронавирусом сокращается.

Фото с сайта https://roma.repubblica.it.

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