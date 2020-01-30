Жертвами нового коронавируса стали уже 170 человек: появился прогноз по спаду эпидемии

Здоровье и медицина

В Китае по состоянию на начало суток 30 января было зарегистрировано уже 170 жертв нового коронавируса 2019-nCoV, а количество случаев заболевания возросло до 7771 (еще более 9 тысяч случаев числятся как подозрительные, но неподтвержденные).

Также стало известно, что невзирая на чрезвычайные меры (на профилактику и контроль за распространением коронавируса выделено уже 3,9 млрд. долларов США), вирус распространился на всю территорию страны, включая горный Тибет. 37 новых смертей было зарегистрировано в провинции Хубэй и 1 — в провинции Сычуань на юго-западе, сообщило South China Morning Post.

Всего в мире коронавирус был диагностирован у 8 тысяч человек, летальных случаев за границами Китая пока не зарегистрировано.

Тем временем в Академии наук Китая заявили, что изобрели тест на реакцию антител у инфицированных пациентов, а также определили существующие лекарства, которые эффективны в сдерживании вируса. Все три препарата — Ремдесивир, GS-5734, Хлорохин, Sigma-C6628 и Ритонавир — находятся в процессе авторизации для применения на пациентах.

В правительстве Поднебесной ожидают, что эпидемия пойдет на спад уже в середине февраля, а завершится к концу марта.

Ранее вернувшийся из Китая украинский путешественник Дмитрий Комаров объяснил, стоит ли бояться коронавируса украинцам, которых власти приняли решение эвакуировать из Китая.

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