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Коронавирус в Китае: появились обнадеживающие данные о новых случаях заболевания
В Китае, где по состоянию на 30 января было зафиксировано 170 жертв коронавируса, заявили, что количество вызываемых им заболеваний пневмонией уменьшается.
Как передает «Укринформ» со ссылкой на Global Times, об этом информирует Национальная комиссия здравоохранения Китая.
По данным комиссии, более чем в 10 провинциях, включая Хубэй, фиксируется снижение числа новых инфицированных по сравнению с предыдущим днем. Так, если в провинции Хубэй 27 января был зафиксирован 1291 случай, то теперь эта цифра снизилась до 840 новых случаев заболевания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийские ученые воссоздали в лаборатории новый коронавирус 2019-nCoV, что поможет диагностировать его и разработать вакцину для борьбы с заболеванием.
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