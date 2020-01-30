Самые больше пробки в Киеве — в четверг вечером: составлена карта пиковых заторов (фото)

Украина

Ежедневно улицы Киева задыхаются от насыщенного трафика. Автомобилей с каждым годом становится больше, а комфортных дорожных условий все меньше. Машины в часы пик простаивают в огромных пробках. По результатам мониторинга, проведенного аналитической компанией и изложенного на портале TomTom, Киев занимает «почетное» третье место в Европе по уровню пробок и 12-ю строчку — в мировом списке городов с наиболее высоким показателем загруженности дорог. Для сравнения: в 2018 году наша столица занимала 13-е место в мире, в 2017-м — 14-е. В 2019-м количество пробок у нас выросло на 7 процентов (составляет 53 процента), то есть в среднем на каждый час времени на дорогу киевлянин тратит на полчаса больше.

В мировом рейтинге среди 416 городов первое место занимает Бангалор (Индия), второе — Манила (Филиппины), третье — Богота (Колумбия), среди украинских городов Одесса на 18 позиции, Харьков — на 29-й, Днепр — на 47-й.

Среди европейских мегаполисов Киеву отведено третье место — он уступает Москве (Россия) и Стамбулу (Турция). Украинский город Одесса размещается на 7-м месте, выше него в таблице Бухарест (Румыния), Санкт-Петербург (Россия) и Дублин (Ирландия).

Результаты исследования показали: в пробках водители утром и вечером тратят около 30 минут, а за год они проводят в них 9 суток и 11 часов! Отмечается, что из-за ситуации на дорогах самое неудобное время для перемещения по Киеву — вечерние часы (18:00 — 19:00) в четверг. В 2019-м самым незагруженным днем в стране было 28 апреля (всего 7 процентов), а наиболее насыщенный трафик был 23 января (132 процента).

По словам Максима Бахматова, советника столичного мэра, переход Киева с 13 на 12 строчку в мировом рейтинге городов по уровню пробок закономерен на фоне роста темпов автомобилизации, а также из-за интенсивного ремонта автодорог. При этом часто виноваты и сами водители, не всегда соблюдающие правила дорожного движения и парковки.

В столице, как сообщил Бахматов, с октября прошлого года создана координационная группа по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group, которая работает над устранением выявленных проблем.

Пока с целью улучшить трафик применяются репрессивные меры: в 10 раз увеличили количество эвакуированных авто, припаркованных с нарушениями, планируется запустить автоматизированный контроль оплаты парковки. С октября 2019-го в Киеве строже стал контроль за расчисткой полосы общественного транспорта, и коммунальный транспорт поехал быстрее. Еще ввели ограничение на въезд в город транзитных фур, в часы пик ограничили въезд в Киев в двух направлениях. В текущем году углубленно будет изучаться вопрос городской мобильности, чтобы более точечно воздействовать на устранение «узких мест», оптимизировать работу светофоров и т. д. Для этого создается специальная платформа мониторинга и оценки, которая поможет полностью управлять ситуацией на дорогах.

В транспортной инфраструктуре система приоритетов должна быть такой: пешеход — велосипедист — общественный транспорт — автомобиль.

Между тем в Киеве, как сообщил socportal, составили карту вечерних заторов. Естественно, эпицентром является центр столицы. За его пределами наблюдается плохая «проходимость» Кольцевой дороги и проспекта Палладина. Свои наблюдения изложили специалисты «ЛУН Місто», которые пользовались данными Uber Movement та OpenStreettMap. Мониторинг показал: заторы, когда скорость авто была до 10 км/час, наблюдались с 18:00 до 19:00 со вторника по четверг, а в понедельник и пятницу картина менялась.

Выяснили места, где водителям приходится дольше простаивать в «тянучках»:

- на улице Бассейной (в сторону Бессарабки);

- на бульваре Т. Шевченко (от Крещатика до улицы Владимирской);

- на улице Льва Толстого (между Тарасовской и Саксаганского);

- на улице Б. Хмельницкого (в границах Крещатика и Владимирской);

- на улице Большой Житомирской (от улицы Стрелецкой до Михайловской площади);

- на улицах, прилегающих к Лукьяновской площади.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, где круглосуточно работают службы по эвакуации машин, планируют увеличить тарифы на парковку. Также читайте о плане развития транспортной сферы столицы и строительстве Подольско-Воскресенского моста, который собираются открыть для движения в конце 2020 года.

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