- 17:05 КамАЗ с удобрениями перевернулся и заблокировал движение по трассе Одесса — Рени
- 17:03 Адвокаты объяснили подвох в приостановке расследования дела украинских моряков в России
- 16:57 «Это обида и злость»: Остапчук отреагировал на скандальное интервью жены о разводе
- 16:55 Нобелевский комитет больше не считает Ивана Франко русским
- 16:50 Украинский боксер получил длительную дисквалификацию за укус соперника
- 16:41 По всей Украине проходят акции протеста профсоюзов: что требуют
- 16:17 Провокация с пророссийскими билбордами в Киеве: полиция задержала подозреваемых
- 16:16 Бывшего крымского депутата посадили на 12 лет за госизмену
- 16:08 Самые больше пробки в Киеве — в четверг вечером: составлена карта пиковых заторов
- 16:02 Не узнать: Настя Ивлеева стала роковой брюнеткой
- 16:01 Власть манипулирует законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — нардеп
- 15:43 Родила и спрятала в шкафу: под Херсоном чудом спасли новорожденного ребенка 17-летней студентки
Самые больше пробки в Киеве — в четверг вечером: составлена карта пиковых заторов (фото)
Ежедневно улицы Киева задыхаются от насыщенного трафика. Автомобилей с каждым годом становится больше, а комфортных дорожных условий все меньше. Машины в часы пик простаивают в огромных пробках. По результатам мониторинга, проведенного аналитической компанией и изложенного на портале TomTom, Киев занимает «почетное» третье место в Европе по уровню пробок и 12-ю строчку — в мировом списке городов с наиболее высоким показателем загруженности дорог. Для сравнения: в 2018 году наша столица занимала 13-е место в мире, в 2017-м — 14-е. В 2019-м количество пробок у нас выросло на 7 процентов (составляет 53 процента), то есть в среднем на каждый час времени на дорогу киевлянин тратит на полчаса больше.
В мировом рейтинге среди 416 городов первое место занимает Бангалор (Индия), второе — Манила (Филиппины), третье — Богота (Колумбия), среди украинских городов Одесса на 18 позиции, Харьков — на 29-й, Днепр — на 47-й.
Среди европейских мегаполисов Киеву отведено третье место — он уступает Москве (Россия) и Стамбулу (Турция). Украинский город Одесса размещается на 7-м месте, выше него в таблице Бухарест (Румыния), Санкт-Петербург (Россия) и Дублин (Ирландия).
Результаты исследования показали: в пробках водители утром и вечером тратят около 30 минут, а за год они проводят в них 9 суток и 11 часов! Отмечается, что из-за ситуации на дорогах самое неудобное время для перемещения по Киеву — вечерние часы (18:00 — 19:00) в четверг. В 2019-м самым незагруженным днем в стране было 28 апреля (всего 7 процентов), а наиболее насыщенный трафик был 23 января (132 процента).
По словам Максима Бахматова, советника столичного мэра, переход Киева с 13 на 12 строчку в мировом рейтинге городов по уровню пробок закономерен на фоне роста темпов автомобилизации, а также из-за интенсивного ремонта автодорог. При этом часто виноваты и сами водители, не всегда соблюдающие правила дорожного движения и парковки.
В столице, как сообщил Бахматов, с октября прошлого года создана координационная группа по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group, которая работает над устранением выявленных проблем.
Пока с целью улучшить трафик применяются репрессивные меры: в 10 раз увеличили количество эвакуированных авто, припаркованных с нарушениями, планируется запустить автоматизированный контроль оплаты парковки. С октября 2019-го в Киеве строже стал контроль за расчисткой полосы общественного транспорта, и коммунальный транспорт поехал быстрее. Еще ввели ограничение на въезд в город транзитных фур, в часы пик ограничили въезд в Киев в двух направлениях. В текущем году углубленно будет изучаться вопрос городской мобильности, чтобы более точечно воздействовать на устранение «узких мест», оптимизировать работу светофоров
В транспортной инфраструктуре система приоритетов должна быть такой: пешеход — велосипедист — общественный транспорт — автомобиль.
Между тем в Киеве, как сообщил socportal, составили карту вечерних заторов. Естественно, эпицентром является центр столицы. За его пределами наблюдается плохая «проходимость» Кольцевой дороги и проспекта Палладина. Свои наблюдения изложили специалисты «ЛУН Місто», которые пользовались данными Uber Movement та OpenStreettMap. Мониторинг показал: заторы, когда скорость авто была до 10 км/час, наблюдались с 18:00 до 19:00 со вторника по четверг, а в понедельник и пятницу картина менялась.
Выяснили места, где водителям приходится дольше простаивать в «тянучках»:
- на улице Бассейной (в сторону Бессарабки);
- на бульваре Т. Шевченко (от Крещатика до улицы Владимирской);
- на улице Льва Толстого (между Тарасовской и Саксаганского);
- на улице Б. Хмельницкого (в границах Крещатика и Владимирской);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Стрелецкой до Михайловской площади);
- на улицах, прилегающих к Лукьяновской площади.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, где круглосуточно работают службы по эвакуации машин, планируют увеличить тарифы на парковку. Также читайте о плане развития транспортной сферы столицы и строительстве Подольско-Воскресенского моста, который собираются открыть для движения в конце 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...