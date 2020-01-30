Когда запрещено голодать и пить воду: лунная диета на февраль-2020

Стиль жизни

О том, как питаться в каждый день февраля 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)

1 февраля

Из-за высокой вероятности отравлений и интоксикаций необходимо тщательно следить за свежестью продуктов и их количеством. Стоит также отказаться от алкоголя, тяжелой и жирной пищи. Если превентивные меры не помогли, лучшим средством от отравления станут травяные чаи, в состав которых входят мята, зверобой, подорожник и ромашка аптечная.

2 февраля

Питаться в этот день рекомендуется умеренно, не допуская ни голодания, ни переедания. Желательно пить как можно больше фруктовых и овощных соков и травяных чаев. От алкоголя и сигарет стоит отказаться.

3 февраля

День подходит для лечебного голодания. Если возможности отказаться от пищи вообще нет, нужно хотя бы отказаться от жирных и тяжелых блюд, пить больше воды и соков.

4 февраля

Есть нужно меньше, а пить — больше: в это время вода обладает не только очищающими организм, но и целительными свойствами.

5 февраля

Все съеденное и выпитое будет моментально всасываться в кровь, рекомендуется отказаться от всего жирного, копченого, соленого и перченого. Очистить организм можно при помощи травяных чаев и отваров.

6 февраля

В эти лунные сутки вода тяжело выводится из организма, «оседая» в нем отеками, поэтому пить нужно как можно меньше. Стоит также отказаться от продуктов, раздражающих кишечник, который будет особенно уязвим — колбасных изделий, сахара и специй.

7 февраля

В пищу можно употреблять любые продукты, даже обладающие репутацией вредных. Главное — знать меру. Также это подходящий день для того, чтобы сесть на диету.

8 февраля

Голодать в этот день не рекомендуется, но и переедать не стоит. Необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, которую желательно приготовить на гриле или на пару.

9 февраля

Можно голодать, поститься и очищать организм. Мясо рекомендуется заменить овощами, особенно зелеными. Можно позволить себе бокал красного сухого вина.

10 февраля

Можно голодать и поститься. Если такой возможности у вас нет, стоит отказаться от жирной и тяжелой пищи, заменить мясо овощами и зеленью, исключить алкоголь, кофе и крепкий чай.

11 февраля

Кишечник будет особенно уязвим, поэтому необходимо отказаться от продуктов, которые могут вызвать его раздражение — сладкое, копченое, а также продукты брожения и специи. Алкоголь — даже легкий — рекомендуется исключить.

12 февраля

На переваривание пищи организм тратит много энергии, острую нехватку которой он сейчас ощущает, поэтому порции необходимо сократить. Нужно также отказаться от алкоголя и мяса.

13−14 февраля

В 21-й день лунного месяца, который продлится двое суток, можно садиться на диету, голодать и поститься. Нужно отказаться от мяса и алкоголя.

15 февраля

В питании необходимо исповедовать принцип умеренности — предпочтение нужно отдать овощам и зелени. Голодать не стоит — без нагрузки желудок будет чувствовать себя некомфортно.

16 февраля

Есть можно все, даже вредные продукты, но в меру — прежде всего, сократить количество мяса и рыбы и употреблять больше овощей, фруктов и молока. Алкоголь в это время находится под запретом.

17 февраля

Необходимо максимально сократить количество употребляемой жидкости, не только от воды, но и от супов в это время лучше отказаться.

18 февраля

Можно садиться на длительную диету, поститься и голодать. Твердую пищу можно заменить водой, соками и травяными отварами.

19 февраля

Подходящее время для детоксикации — как в специализированной клинике, так и в домашних условиях. Голодание может быть любым: на воде, овощных отварах, соках и смузи — главное, очистить организм от токсинов.

20 февраля

Показано умеренное питание, в котором должно быть побольше овощей и фруктов (исключение составляют картофель и цитрусовые) и поменьше тяжелой и жирной пищи.

21 февраля

Голодать в этот день вреднее, чем переедать, но лучше все-таки соблюдать умеренность. Отказаться нужно от мяса и выпечки в любом ее виде. Травяные чаи и отвары позволят очистить организм от шлаков.

22 февраля

Не самый лучший день для застолья — алкоголь и мясные блюда ничего кроме вреда организму не принесут. Из-за риска отравления не стоит употреблять в пищу продукты «второй свежести».

23 февраля

Во избежание заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо отказаться от всего жирного, копченого, соленого, перченого и сладкого.

24 февраля

К новой диете организм отнесется с пониманием: чувство голода в эти лунные сутки будет притуплено, поэтому отказ от пищи он перенесет легко.

25 февраля

Необходимо отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.

26 февраля

Все лишнее, съеденное или выпитое в этот день, тут же отложится жиром на боках, поэтому необходимо тщательно считать калории.

27 февраля

Категорически не рекомендуется голодать. Впрочем, это не значит, что можно есть все, что захочется, в неограниченных количествах. О том, какие продукты полезны для организма, необходимо посоветоваться с ним самим: включать в рацион стоит то, чего он «просит».

28 февраля

Важно отказаться от тяжелой, жирной пищи и курения.

29 февраля

Можно очищать организм от шлаков при помощи травяных чаев и отваров. От тяжелой и жирной пищи, мяса, спиртного и алкоголя лучше отказаться.

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