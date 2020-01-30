- 08:22 В Украине ощутили землетрясение: что об этом известно
- 08:02 Сотрудница Госдепа, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, уволилась
- 08:01 Зеленский и его команда все еще думают, что закончить войну на Донбассе легко, — Мыкола Вересень
- 07:58 Когда запрещено голодать и пить воду: лунная диета на февраль-2020
- 07:43 Если при гриппе высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию
- 07:41 Число умерших от коронавируса перевалило за 200
- 07:26 Доллар подорожает до 25: свежий прогноз по курсу валют
- 07:10 Без зонтиков не обойтись: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:55 Юлия Началова могла бы отметить 39-й день рождения, поклонников певицы ждет сюрприз
- 06:30 Названо имя возможного преемника Путина
- 06:13 Как спасти котят с помощью кофе: лайфхак от нефтяника из Канады (трогательное видео)
- 05:25 Телеведущая Малышева рассказала, как по соплям определить состояние здоровья человека
Когда запрещено голодать и пить воду: лунная диета на февраль-2020
О том, как питаться в каждый день февраля 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)
1 февраля
Из-за высокой вероятности отравлений и интоксикаций необходимо тщательно следить за свежестью продуктов и их количеством. Стоит также отказаться от алкоголя, тяжелой и жирной пищи. Если превентивные меры не помогли, лучшим средством от отравления станут травяные чаи, в состав которых входят мята, зверобой, подорожник и ромашка аптечная.
2 февраля
Питаться в этот день рекомендуется умеренно, не допуская ни голодания, ни переедания. Желательно пить как можно больше фруктовых и овощных соков и травяных чаев. От алкоголя и сигарет стоит отказаться.
3 февраля
День подходит для лечебного голодания. Если возможности отказаться от пищи вообще нет, нужно хотя бы отказаться от жирных и тяжелых блюд, пить больше воды и соков.
4 февраля
Есть нужно меньше, а пить — больше: в это время вода обладает не только очищающими организм, но и целительными свойствами.
5 февраля
Все съеденное и выпитое будет моментально всасываться в кровь, рекомендуется отказаться от всего жирного, копченого, соленого и перченого. Очистить организм можно при помощи травяных чаев и отваров.
6 февраля
В эти лунные сутки вода тяжело выводится из организма, «оседая» в нем отеками, поэтому пить нужно как можно меньше. Стоит также отказаться от продуктов, раздражающих кишечник, который будет особенно уязвим — колбасных изделий, сахара и специй.
7 февраля
В пищу можно употреблять любые продукты, даже обладающие репутацией вредных. Главное — знать меру. Также это подходящий день для того, чтобы сесть на диету.
8 февраля
Голодать в этот день не рекомендуется, но и переедать не стоит. Необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, которую желательно приготовить на гриле или на пару.
9 февраля
Можно голодать, поститься и очищать организм. Мясо рекомендуется заменить овощами, особенно зелеными. Можно позволить себе бокал красного сухого вина.
10 февраля
Можно голодать и поститься. Если такой возможности у вас нет, стоит отказаться от жирной и тяжелой пищи, заменить мясо овощами и зеленью, исключить алкоголь, кофе и крепкий чай.
11 февраля
Кишечник будет особенно уязвим, поэтому необходимо отказаться от продуктов, которые могут вызвать его раздражение — сладкое, копченое, а также продукты брожения и специи. Алкоголь — даже легкий — рекомендуется исключить.
12 февраля
На переваривание пищи организм тратит много энергии, острую нехватку которой он сейчас ощущает, поэтому порции необходимо сократить. Нужно также отказаться от алкоголя и мяса.
13−14 февраля
В 21-й день лунного месяца, который продлится двое суток, можно садиться на диету, голодать и поститься. Нужно отказаться от мяса и алкоголя.
Читайте также: Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака
15 февраля
В питании необходимо исповедовать принцип умеренности — предпочтение нужно отдать овощам и зелени. Голодать не стоит — без нагрузки желудок будет чувствовать себя некомфортно.
16 февраля
Есть можно все, даже вредные продукты, но в меру — прежде всего, сократить количество мяса и рыбы и употреблять больше овощей, фруктов и молока. Алкоголь в это время находится под запретом.
17 февраля
Необходимо максимально сократить количество употребляемой жидкости, не только от воды, но и от супов в это время лучше отказаться.
18 февраля
Можно садиться на длительную диету, поститься и голодать. Твердую пищу можно заменить водой, соками и травяными отварами.
19 февраля
Подходящее время для детоксикации — как в специализированной клинике, так и в домашних условиях. Голодание может быть любым: на воде, овощных отварах, соках и смузи — главное, очистить организм от токсинов.
20 февраля
Показано умеренное питание, в котором должно быть побольше овощей и фруктов (исключение составляют картофель и цитрусовые) и поменьше тяжелой и жирной пищи.
21 февраля
Голодать в этот день вреднее, чем переедать, но лучше все-таки соблюдать умеренность. Отказаться нужно от мяса и выпечки в любом ее виде. Травяные чаи и отвары позволят очистить организм от шлаков.
22 февраля
Не самый лучший день для застолья — алкоголь и мясные блюда ничего кроме вреда организму не принесут. Из-за риска отравления не стоит употреблять в пищу продукты «второй свежести».
23 февраля
Во избежание заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо отказаться от всего жирного, копченого, соленого, перченого и сладкого.
24 февраля
К новой диете организм отнесется с пониманием: чувство голода в эти лунные сутки будет притуплено, поэтому отказ от пищи он перенесет легко.
25 февраля
Необходимо отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.
26 февраля
Все лишнее, съеденное или выпитое в этот день, тут же отложится жиром на боках, поэтому необходимо тщательно считать калории.
27 февраля
Категорически не рекомендуется голодать. Впрочем, это не значит, что можно есть все, что захочется, в неограниченных количествах. О том, какие продукты полезны для организма, необходимо посоветоваться с ним самим: включать в рацион стоит то, чего он «просит».
28 февраля
Важно отказаться от тяжелой, жирной пищи и курения.
29 февраля
Можно очищать организм от шлаков при помощи травяных чаев и отваров. От тяжелой и жирной пищи, мяса, спиртного и алкоголя лучше отказаться.
Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала о том, какие знаки зодиака считаются самыми успешными и почему.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...