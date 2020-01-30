В одесской мэрии посетителям предлагают измерить температуру и взять одноразовую маску

Общество и люди

С четверга, 30 января, при входе в здание Одесского горсовета, что на Думской площади, посетителям предлагают бесплатную одноразовую медицинскую маску и бесконтактное измерение температуры тела. Напомним, с воскресенья, 26 января, в аэропорту «Борисполь» проводится температурный скрининг пассажиров, прилетевших прямым авиарейсом из Китая.

Прямо в фойе мэрии установили стол, на котором стоят коробки с одноразовыми медицинскими масками, а также бесконтактный инфракрасный термометр, инструкция по его применению и другие информационные материалы. В частности, разъяснение, что в случае необходимости маску можно взять себе бесплатно в указанном пункте выдачи.

Кроме того, посетители могут воспользоваться услугой по измерению температуры тела — по желанию. Профилактическое «ноу-хау» принадлежит горсовету и региональной организации Красного Креста.

Стоит отметить, что одноразовые медицинские маски граждане разбирают быстро и охотно. Это и не удивительно, ведь в аптечной сети города они попросту отсутствуют. А вот бесплатно и бесконтактно измерить температуру почему-то не спешат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе школы закрыли на карантин, больницы переполнены заболевшими гриппом и ОРВИ.

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