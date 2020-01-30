24.74 / 25.01 27.15 / 27.57
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умерла звезда легендарного сериала «Санта-Барбара»

21:29 30 января 2020 164
Мардж Дюсэй
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Американская актриса Мардж Дюсэй, которую украинские зрители запомнили по роли Памелы Кэпвелл Конрад (первой жены Си Си Кэпвелла) в сериале «Санта-Барбара», умерла на 84-м году жизни. Она почти на год пережила Джеда Аллана, который сыграл Си Си Кепвелла.

О смерти звезды сериалов сообщила ее падчерица Элизабет Перин.

«Мне грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне», — написала она в Facebook.

«Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили, и по ней будут очень скучать», — добавила Перин.

Дюсэй

Дюсэй также снималась в сериалах «Напряги извилины», «Звездный путь», «Направляющий свет», «Герои Хогана», «Улицы Сан Франциско», «Барнаби Джонс», «Факты из жизни», «Капитолий», «Даллас» и других.

Дюсэй

Напомним, что в Москве умерла актриса Светлана Агеева, которая снялась в комедии о приключениях Шурика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кроссовки

Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

«Леопард» на дороге

Британец ринулся спасать «сбитого машиной леопарда» — но его ждал сюрприз (фото)

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер