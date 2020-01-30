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Умерла звезда легендарного сериала «Санта-Барбара»
Американская актриса Мардж Дюсэй, которую украинские зрители запомнили по роли Памелы Кэпвелл Конрад (первой жены Си Си Кэпвелла) в сериале «Санта-Барбара», умерла на 84-м году жизни. Она почти на год пережила Джеда Аллана, который сыграл Си Си Кепвелла.
О смерти звезды сериалов сообщила ее падчерица Элизабет Перин.
«Мне грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне», — написала она в Facebook.
«Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили, и по ней будут очень скучать», — добавила Перин.
Дюсэй также снималась в сериалах «Напряги извилины», «Звездный путь», «Направляющий свет», «Герои Хогана», «Улицы Сан Франциско», «Барнаби Джонс», «Факты из жизни», «Капитолий», «Даллас» и других.
Напомним, что в Москве умерла актриса Светлана Агеева, которая снялась в комедии о приключениях Шурика.
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