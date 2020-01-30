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Тандем «президент Зеленский — правительство» украинцы считают главным двигателем реформ в стране, — эксперт
Главными двигателями реформ в государстве украинцы считают президента и правительство. Это свидетельствует об эффективности политического тандема «Зеленский — Гончарук». За рубежом поддержка нового Кабмина также высока — европейские партнеры положительно оценивают темпы и качество изменений в Украине. Это также опровергает слухи о возможной отставке премьер-министра в ближайшее время. Об этом на странице в Facebook написал эксперт Алексей Боровский.
Ссылаясь на результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» и социологической службы Центра Разумкова, он отметил, что тандем «президент — премьер» украинцы сейчас оценивают как главную движущую силу для реформ в стране. По его словам, такой результат удалось получить за счет слаженной работы и конкретных достижений действующего правительства.
«Главными двигателями реформ украинцы считают президента Зеленского и правительство Гончарука. Такое мнение высказали 60,1% и 37,0% респондентов соответственно. Реформаторскую „бронзу“ получило большинство в Верховной Раде — фракция „Слуга народа“ с результатом поддержки 29,7%. Результаты опроса свидетельствуют об эффективности тандема президент-премьер (президент-правительство). Сейчас простая и понятная модель: президент поставил задачу, премьер выполнил. Видим на примере с той же платежкой. Во-вторых, власть сохранила для общества месседж о реформаторской динамике президента и правительства», — написал эксперт.
Алексей Боровский добавил, что работу нового правительства также положительно оценивают за рубежом. Положительные отзывы о скорости внедрения реформ в Украине предоставили европейские партнеры.
«Курс власти на реформы поддерживает не только значительная часть общества, но и иностранные партнеры — достаточно вспомнить заявление индийского инвестора Лакшми Миттала на Давосском форуме. 28 января Верховный представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозеп Борель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметили высокий темп реформ в Украине, который обеспечило правительство Гончарука за пять месяцев», — отметил Алексей Боровский.
Эксперт добавил, что в данном контексте президент заинтересован в действующем премьере как в менеджере, который на примере того же снижение платежки доказал, что выполняет поставленные задачи. Поэтому сообщения о возможной отставке Гончарука не имеют достаточно веских оснований.
«Украинцы ассоциируют президента и правительство с реформами, а европейские партнеры публично заявляют о существенном прогрессе. На этом фоне слухи об отставке Гончарука выглядят как спланированная информационная кампания. Зачем президенту менять менеджера, который выполняет поставленные задачи, и более того, его поддерживает запад? Правительство получило высокую внутреннюю и внешнюю легитимность. Но это не бессрочный мандат доверия. У Кабинета Министров есть слабые места и группы влияния будут „бить“ по ним, чтобы спровоцировать очередной политический кризис», — заявил эксперт.
Напомним, согласно результатам опроса, главным «тормозом» реформ в стране опрошенные респонденты считают олигархат и бюрократию — 50,9% и 43,1% соответственно.
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