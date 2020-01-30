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Украина

В Польше пяти местным жителям вынесли приговор за нападение на украинских школьников

22:24 30 января 2020 147
суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше, в которой растет уровень нетерпимости по отношению к украинцам, суд приговорил пятерых мужчин к лишению свободы от шести до десяти месяцев за драку с группой украинских школьников.

Инцидент произошел еще 2 декабря 2018 года в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате.

Как сообщает «Польское радио», следствие установило, что драка возникла утром в парке возле школы-интерната.

В интернате проживал Сергей З., который имел близкие отношения с местной девушкой. По этой причине ее брат Давид К. и двое его товарищей заманили украинца в парк, чтобы побить. Сцену увидели жители интерната и прибежали другу на помощь. Увидев группу подростков, трое поляков убежали.

Спустя несколько часов вблизи местного ресторана произошла драка между девятью учениками интерната и пятью местными мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет.

В обоих случаях стороны по разному рассказывали о произошедшем. По словам украинцев, на них неожиданно напали местные поляки, а нападение могли совершить по поводу их национальности.

Обвиняемые поляки утверждают, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев. Они отрицали, что негативно относятся к лицам других национальностей.

Суд решил, что обвиняемые участвовали в обычной драке, и приговорил пятерых поляков к лишению свободы на сроки от шести до десяти месяцев. Приговор могут обжаловать.

«ФАКТЫ» писали о смерти украинки, которую польский работодатель два года назад бросил больную на улице. Тогда ей не оказали помощь вовремя и она долгое время оставалась парализованной.

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