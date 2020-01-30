Месяц бесплатных поездок: в Киеве ищут добровольцев для тестирования е-билета

Украина

Проекту Kyiv Smart City требуются добровольцы, которые смогут протестировать е-билет и поделиться своими впечатлениями в Facebook. Команда Kyiv Smart City совместно со столичным департаментом информационно-коммуникационных технологий набирает тест-группу из 100 человек. Это должны быть активные киевляне, которые расскажут о собственном опыте использования универсального е-билета.

Желающие будут испытывать его функции в течение месяца, чтобы отметить как преимущества, так и слабые стороны, если они обнаружатся. Ожидается, что в экспериментальной группе появятся неравнодушные люди, готовые совершенствовать smart-столицу вместе с разработчиками электронного билета.

Перед тест-группой поставят задачи:

пользоваться в течение месяца электронным билетом в общественном транспорте (каждому добровольцу бесплатно выдадут Kyiv Smart Card с поездками);

во время тестирования каждый из участников создаст на месяц блог в Facebook с хештегом #ятестуюеквиток и должен будет рассказывать там о ходе тестирования проездного, отмечая его удобство, преимущества, качество и т. д. Это обязательное условие, но количество постов не ограничивается.

Для участия в тестировании нужно заполнить форму, и в течение недели организаторы выберут 100 добровольцев, отправив им на почту детальную информацию.

Как сообщается на странице «Киевского метрополитена"в Facebook, жетоны в метро будут использоваться лишь до 31 марта 2020 года. Поэтому приобретенные пластиковые кружки следует потратить на поездки до указанного срока, если нет желания оставить их на память. С 1 апреля для разовых поездок будут использоваться лишь QR-билеты.

Городскую единую автоматизированную систему оплаты проезда и учета пассажиров планировали ввести еще в 2016—2017 годах, потом сроки пересматривались, старт введения е-билета переносился на весну 2018 года, а тестировать систему начали осенью 2018-го и собирались закончить к 1 ноября 2019-го, но потом снова перенесли — уже на 1 апреля 2020 года. Обещали продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом в конце 2018-го, но презентацию перенесли на январь 2019 года, на самом же деле запуск состоялся 1 февраля.

А недавно сообщили, что с 1 апреля появится единый проездной на все виды транспорта. Кроме того, планируется продавать суточные проездные билеты (на сутки-трое) без ограничения поездок. Они будут действительны и для проезда в городской электричке. Проездные без ограничения количества поездок на 1−3 суток будут стоить: на 24 часа — 100 гривен, на 48 часов — 150 гривен, на 72 часа — 200 гривен.

Месячные проездные с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 гривен — на 46 поездок, 390 гривен — на 62 поездки, 575 гривен — на 92 поездки и 770 гривен — на 124 поездки.

А проездные без ограничения количества поездок в месяц потянут на 1300 гривен (650 гривен — на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ — половина стоимости, для учащихся дневной формы обучения — четверть цены — 325 гривен (вторая половина месяца — 162,5 гривни). На городскую электричку такие билеты не распространяются.

При этом тариф на разовую поездку остается неизменным — 8 грн.

Приобретенные до 31 марта 2020 поездки на пластиковую бесконтактную карточку старого образца (только для метро) действительны до 31 марта 2021 года.

Сейчас стоимость проездного на календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок стоит 390 гривен, в подземке — 610 гривен, на два вида транспорта (наземный + метро) и на 46 поездок — 570 гривен, на 62 поездки — 670 гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», «Карточка киевлянина» меняет дизайн. А в центре Киева, где круглосуточно работают службы по эвакуации машин, власти планируют увеличить тарифы на парковку.

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