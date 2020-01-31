Сотрудница Госдепа, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, уволилась

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Советник Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая давала показания по делу импичмента президента Дональда Трампа и присутствовала при его разговоре с президентом Владимиром Зеленским, увольняется из Белого дома.

По информации CNN, Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил. Она собиралась сменить работу в конце марта, но история с импичментом изменила ее планы.

Во время дачи показаний в Палате представителей Уильямс заявила, что июльский разговор двух президентов вызвал у нее беспокойство. Чиновница восприняла просьбу Трампа начать в Украине расследование как «необычное и ненадлежащее».

Во время показаний в Конгрессе Уильямс также отметила, что просьба Трампа пролила свет на его мотивы заморозить военную помощь Украине.

Позже Трамп раскритиковал ее за это.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

16 января Конгресс США открыл судебный процесс по делу импичмента Трампу.

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