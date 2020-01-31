Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Украина

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол, в отношении которой Госбюро расследований завело дело за «незаконное проникновение на территорию правоохранительного органа и сопротивление представителям властей» (санкция статьи — до пяти лет лишения свободы), рассказала о травмах, полученных ею при столкновении с силовиками.

«Ногу мне скрутили, чтобы я не смогла задать вопрос на брифинге заместителю руководителя ГБР Бабикову — известному адвокату Януковича … Сделали это бойцы спецназа ГБР. Причем, сначала они меня вытолкали в коридор подальше от камер, а там скрутили правую ногу боевым приемом аналогичным тому, как скручивают шею», — написала Черновол на своей страничке в соцсетях. По ее словам, медицинское обследование показала, что после «общения» с силовиками у нее «гуляет» колено и полностью оторвана крестовидная связка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подтвердила назначение адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова своим заместителем.



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