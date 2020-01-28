Украина

До 5 лет за решеткой: экс-нардепа обвиняют в том, что она проникла на территорию ГБР и бросила телефон в замглавы бюро (видео)

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР), которое, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, пыталоссь сделать из его допроса «серию «Сватов», начали досудебное расследование против бывшего народного депутата Татьяны Черновол по ч. 3 ст. 296 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В бюро уточнили, что Черновол нарушила общественный порядок, незаконно проникла на территорию правоохранительного органа и сопротивлялась представителю власти.

Согласно версии ведомства, во вторник, 28 января 2020 года, около 11:00 Черновол проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве через забор с колючей проволокой. После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

«В связи с этим лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же во время сопровождения к выходу она сопротивлялась стражам порядка», — рассказали в ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилась информация о том, как в кабинете бывшего главы ГБР Романа Трубы обсуждались вопросы, связанные с фамилиями известных личностей из команды президента Зеленского — главы Офиса президента Андрея Богдана и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

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