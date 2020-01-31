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Для кортежа Помпео под Киевом перекрыли бориспольскую трассу: сеть взбудоражили фото
Во время встречи госсекретаря США Майка Помпео, который ночью 31 января прибыл в Украину, перекрывали трассу из Киева на Борисполь. Регулировщик остановил движение машин под мостом развязки.
Фото в Twitter опубликовал Евгений Солонина с возмущением о возвращении кортежей на украинские дороги.
Позже он добавил, что со стороны аэропорта «Борисполь» по трассе промчал внушительный кортеж машин. Движение возобновили.
Подписчики напоминают информацию о визите важного чиновника США в Киев.
Напомним, ранее киевлян предупредили о запланированных ограничениях дорожного движения в столице в период с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину государственного секретаря США Майка Помпео.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..