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Происшествия

Для кортежа Помпео под Киевом перекрыли бориспольскую трассу: сеть взбудоражили фото

10:39 31 января 2020 343
машины
Инф. «ФАКТОВ»

Во время встречи госсекретаря США Майка Помпео, который ночью 31 января прибыл в Украину, перекрывали трассу из Киева на Борисполь. Регулировщик остановил движение машин под мостом развязки.

Фото в Twitter опубликовал Евгений Солонина с возмущением о возвращении кортежей на украинские дороги.

Позже он добавил, что со стороны аэропорта «Борисполь» по трассе промчал внушительный кортеж машин. Движение возобновили.

Подписчики напоминают информацию о визите важного чиновника США в Киев.

Напомним, ранее киевлян предупредили о запланированных ограничениях дорожного движения в столице в период с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину государственного секретаря США Майка Помпео.

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